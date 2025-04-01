Умер звезда фильма "Безумный Макс"

О причинах смерти актера и каскадера Ричарда Нортона пока ничего неизвестно.

https://glavred.info/starnews/umer-zvezda-filma-bezumnyy-maks-10652186.html Ссылка скопирована

Умер Ричард Нортон / Коллаж Главред, фото YouTube

Кратко:

Что принесло популярность актеру

Кто сообщил о смерти Нортона

Ричард Нортон, австралийский мастер боевых искусств, актер и постановщик трюков, который недавно снялся в фильме "Фуриоса: Сага о Безумном Максе", умер в воскресенье, 30 марта. Ему было 75 лет.

Как пишет популярное издание People, жена Нортона Джуди Грин объявила о его смерти в Instagram актера, написав: "Я оцепенела и опустошена, у меня нет слов, я потеряла все".

видео дня

"Я знаю, что есть и будет много любви и шока от того, что мы потеряли этого невероятного человека. Любовь всей моей жизни. Я использую это время, чтобы смириться со своей большой потерей", — продолжила она в подписи к своей странице в Instagram.

Причина смерти Нортона пока не разглашается.

Актёр получил свой большой прорыв в фильме Норриса 1980 года "Октагон", и на протяжении всей своей карьеры, которая включает в себя 72 актёрских работы, он работал с несколькими другими талантами в боевых искусствах, такими как Джеки Чан.

Нортон сыграл роль императора в фильме "бешеный Макс / Скриншот официального трейлера YouTube

Одной из его последних ролей была роль Первого Императора в фильме 2024 года "Фуриоса: Сага о Безумном Максе", которую он также сыграл в фильме 2015 года "Безумный Макс: Дорога ярости".

Нортон сыграл роль императора в фильме "бешеный Макс / Скриншот официального трейлера YouTube

Нортон также работал постановщиком боев в десятках проектов, включая "Осужденных", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Отряд самоубийц" и "Тёмный Феникс".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред