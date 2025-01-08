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На фронте погиб победитель шоу "Танцуют все"

Алена Кюпели
8 января 2025, 21:35обновлено 8 января, 22:23
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Артист пошел защищать Украину и сразу удалил все аккаунты в своих социальных сетях.
Погиб популярный украинский танцор
Погиб популярный украинский танцор / Коллаж Главред, фото из интернета

Коротко:

  • На фронте погиб популярный украинский танцор
  • Украинские звезды выражают соболезнования

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила коллега артиста, хореограф Елены Головань. На странице Елены сообщается, что Владимир погиб 6 января.

"Вечная память Герою, Раков Владимир Николаевич. 24.11.1994-06.01.2025. Этот мир оставляют лучшие", - написала Головань.

Позже в комментариях появились слова от Лилии Ребрик и Ольги Фреймут. Последняя также опубликовала некролог на своей странице в Instagram.

"Я так любила тебя. Мы всегда передавали друг другу приветы, конечно, через Елену Головань; я подписала тебе книгу. Ты танцевал — а я поражалась твоим танцам. Таких никогда не было на этой земле, иногда я подозревала тебя в том, что ты Божественный. Мы должны были быть парой на Танцах со звездами, если бы на один йо.п с 1+1… Вова, ты — Эстет. Ангел. Легенда. Герой. Ты отдал жизнь за свободу Украины. Спасибо. Каждый вечер, твое имя будет в моих молитвах. Вова, я не верю. Слава Украине…", — написала Ольга Фреймут.

Певец MONATİK также почтил память танцора на своей странице в Instagram.

Дмитрий Монатик о погибшем танцоре
Дмитрий Монатик о погибшем танцоре / Фото Instagram

К слову, танцора хорошо знала предательница Украины, член жури проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова. Между тем, ее аккаунт продолжает пестреть кадрами со съемочных площадок террористической РФ.

О трагедии также написала танцовщица Илона Гвоздева.

Илона Гвоздева о Владимире Рыкове
Илона Гвоздева о Владимире Рыкове / Фото Instagram/ilonagvozdeva

В 2013 году Владимир Рыков стал участником украинской адаптации проекта "Танцуют все" на канале СТБ. Танцор стал победителем шоу.

Позже артист продолжил сотрудничество с шоу не только как танцовщик, но и как хореограф. Также он работал ассистентом хореографа в шоу "Танцы со звездами".

Герой Украины Владимир Раков был артистом театральных проектов Kozar Dance Theatre (2013−2016), Traum Theatre Salome Germany 2017−2019, победителем WOD 2018 Берлин в составе команды Wonder Crew.

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Отметим, как сообщал Главред, музыкальный редактор украинского популярного шоу "МастерШеф", которое выходит на телеканале СТБ", Антон Вовк погиб 28 декабря 2024 года.

Ранее также 31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса Инна Николаевна Выходцева.

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