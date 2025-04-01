Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

Украина получила новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.

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Андрей Сибига рассказал о консультациях с США / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

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В МИД получили новый текст соглашения по минеральным ресурсам

Украина была готова подписать ранее наработанное соглашение

Украина настроена работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста соглашения о полезных ископаемых для подписания, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Я подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны", - сказал Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве во вторник.

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Сибига подчеркнул, что украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение, и сейчас Киев получил "предложение на развитие, и, соответственно, новый текст соглашения".

"У нас есть свое законодательство по проработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур. Подтверждаю, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - сообщил глава МИД.

Он также заверил, что украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал национальным интересам как США, так и Украины.

/ Инфографика: Главред

По словам министра, Украина считает, что текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие крупного американского бизнеса - это также вклад в безопасность инфраструктуры в Украине.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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