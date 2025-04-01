Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

Алексей Тесля
1 апреля 2025, 13:28
54
Украина получила новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны.
Сибига, Украина, США
Андрей Сибига рассказал о консультациях с США / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, УНИАН

Главное:

  • В МИД получили новый текст соглашения по минеральным ресурсам
  • Украина была готова подписать ранее наработанное соглашение

Украина настроена работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста соглашения о полезных ископаемых для подписания, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Я подтверждаю, что Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст так называемого соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны", - сказал Сибига на пресс-конференции с литовским коллегой Кястутисом Будрисом в Киеве во вторник.

видео дня

Сибига подчеркнул, что украинская сторона была готова подписать ранее наработанное рамочное соглашение, и сейчас Киев получил "предложение на развитие, и, соответственно, новый текст соглашения".

"У нас есть свое законодательство по проработке такого типа документов. Соответственно, были осуществлены необходимые процедуры для начала прохождения внутригосударственных необходимых процедур. Подтверждаю, что мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций", - сообщил глава МИД.

Он также заверил, что украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал национальным интересам как США, так и Украины.

Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
/ Инфографика: Главред

По словам министра, Украина считает, что текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие крупного американского бизнеса - это также вклад в безопасность инфраструктуры в Украине.

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", - подчеркнул он.

Ранее Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Читайте также:

Кто такой Андрей Сибига?

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Андрей Сибига
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

13:28Украина
Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

12:57Синоптик
Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

12:31Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Подольская публично рассказала о разрыве с путинистом Пресняковым - детали

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

Последние новости

13:49

Субсидии на аренду жилья: кто из украинцев может получить помощь

13:43

Украинцы 18-60 лет могут оформить паспорт за границей по-новому - МВД

13:28

Сделка о недрах Украины: Сибига рассказал о новом предложении Вашингтона

13:26

Звезда украинского стендапа родила первенца - детали

13:00

Эксперты призвали не выбрасывать фрукты и овощи в мусорку: какая причина

Российское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за носРоссийское наступление в апреле-мае: Жданов – о том, как Путин водит Трампа за нос
12:57

Дожди будут лить почти по всей Украине: в каких областях будут сильные осадки

12:47

Домашняя пицца за 15 минут: бомбический рецепт с одним секретомВидео

12:31

Киевстар меняет условия: какие пакеты и когда затронет обновление тарифов

12:19

"НАТО уже не работает": появился тревожный прогноз насчет гарантий для УкраиныВидео

Реклама
12:13

Нужны документы и четкие условия: Плетенчук рассказал о перемирии на мореВидео

12:12

Поздравления с 1 апреля: прикольные картинки и слова

12:07

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев

11:47

Вечные друзья с Россией: Китай хочет участвовать в мирных переговорах по Украине

11:19

Украине надо продержаться 1,5 года, все резко изменится: Жданов удивил прогнозом

11:15

Возможно ли полное прекращение огня в ближайшие три недели: оценка ISW

11:07

Китайский гороскоп на завтра 2 апреля: Обезьянам - проблемы, Змеям - ссоры

10:59

Мощный удар ВСУ на востоке: уничтожены десятки штурмовиков РФ вместе с техникой

10:36

"Совсем отжило себя": певицу Камалию осудили за ее выбор

10:32

Большой "скачок" цен в Украине: один продукт начал стремительно дорожать

10:07

Впервые в 2025 году РФ не била дронами по Украине: чем враг наносил удары

Реклама
09:57

Клубника будет больше и вкуснее, если посадить возле нее одно растение

09:44

Подготовка к выборам в Украине: у Зеленского сделали важное заявление

09:37

"Что мы пережили": Овсиенко рассталась с избранником, которого ждала из тюрьмы

09:29

"Ужасающие последствия ковровых бомбардировок": эксперт о новой тактике атак РФ

08:49

Карта Deep State онлайн за 1 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:47

Война быстро не закончится, даже если Путин умрет: Коваленко назвал причинуВидео

08:20

Силы обороны Украины продвинулись на востоке: в ISW назвали направление

08:17

"Меня понесло": жена Евгения Кошевого заговорила о разводе и ссорах в браке

08:10

Почему статья о возможных выборах в июле - фигня, которая является фальшивой сенсациеймнение

07:44

"Хочу, чтобы Путин заключил сделку": Трамп поставил РФ условие и пригрозил последствиями

06:51

Трамп ответил на идею Путина о "временном управлении под эгидой ООН" в Украине

06:15

В ближайшие дни Украину атакует почти 6-балльная буря: названа дата

06:10

Почему Трамп всем угрожает?мнение

05:57

Гороскоп на завтра 2 апреля: Ракам - сюрприз, Водолеям - неожиданный подарок

05:50

Оптическая иллюзия: найдите спрятавшуюся птицу в спальне за 7 секунд

05:00

РФ готовится к наступлению в ближайшее время: эксперт назвал направлениеВидео

04:30

Водителей призвали не игнорировать белый дым из выхлопной трубы: в чем причина

04:01

Видно даже из космоса: почему в Австралии красная земля

03:30

Чем отличаются 2 дедушки: надо иметь "зрение орла", чтобы заметить ответ за 31 секунду

03:22

Будет ли Брянская область следующей: эксперт рассказал о расширении буферной зоны

Реклама
03:03

Мобилизация "будет сумасшедшей": в Госдуме РФ готовят жесткое решение для россиян

02:00

Почему нельзя отказывать собакам в вылизывании: что произойдет, если им запретить

01:52

Урожай будете собирать ведрами, если посадить помидоры рядом с одним растением

01:30

"Прыгнула из окна и побежала": 17-летняя дочь Евгения Кошевого уходила из дома

01:01

Враг приближается вплотную к позициям ВСУ на важном направлении - DeepState

00:20

"Я буду удивлен": Кондратюк оценил шансы Ziferblat на победу на Евровидении-2025Видео

00:15

Гороскоп на апрель 2025: один знак зодиака наберется смелости поменять свою жизнь

31 марта, понедельник
23:59

Худшие стороны человека по знаку зодиака: какие демоны сидят в каждом из нас

23:46

Трамп недоволен как Зеленским, так и Путиным: что сказали в Белом доме

23:22

Вернулась после тяжелой болезни: Ирина Билык обратилась к поклонникам

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Пасха 2025
Можно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдо
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять