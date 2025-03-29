Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

Нынешний предложенный Штатами вариант сделки выглядит так, будто бы "Украина проиграла войну со США, была захвачена и должна платить пожизненные репарации".

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Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Офис президента Украины

Кратко:

Нет никаких шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде

Нынешний вариант соглашения выглядит так, будто Украина проиграла войну с США и теперь будет платить репарации

Нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника. Чиновник предоставил комментарий изданию на условиях анонимности.

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Другой украинский чиновник рассказал изданию, что соглашение выглядит так, будто "Украина была в войне с США, проиграла, была захвачена и теперь должна платить пожизненные репарации".

Кроме этого, The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника сообщает, что 55-страничный проект соглашения, который был опубликован в четверг в Financial Times, является настоящим. Собеседник издания отметил, что в документе не говорится ни о каких гарантиях безопасности, а вся помощь, которую США ранее предоставили Украине в связи с войной, рассматривается как долг, который нужно вернуть с доходами от сделки.

При этом в соглашении предусматривается, что Соединенные Штаты будут иметь "право первого предложения" на все инвестиции, которые связаны с энергетикой и полезными ископаемыми. Фактически таким образом США будут иметь контроль над этими секторами.

По словам высокопоставленного чиновника, такой проект соглашения серьезно беспокоит Украину, ведь все прошлые гранты США он переклассифицирует как займы, которые нужно будет вернуть.

Такое предложение может быть лишь начальным, однако оно является "ужасным для Украины", - отметил чиновник.

"Нет никаких шансов, что он будет подписан в таком варианте. В чем смысл? Они могут согласиться на что угодно, учитывая, что не смогут реализовать ничего значимого. Или они действуют вызывающе, или же намеренно начинают с максимально жесткой позиции, чтобы потом пойти на минимальные уступки", - подчеркнул чиновник в комментарии изданию.

Соглашение Украины и США о полезных ископаемых - последние новости

Как сообщал Главред, ранее в WSJ сообщили, что соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых имеет один большой недостаток. Редкоземельные ресурсы будет трудно добывать, если война в Украине не завершится.

Также ранее сообщалось, что Украина получила много договоров о полезных ископаемых - Зеленский раскрыл важные детали. Президент Украины акцентировал на том, что США постоянно меняют условия соглашения.

Напомним, США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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