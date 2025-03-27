Украина получила много договоров о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл важные детали

Президент Украины акцентировал на том, что США постоянно меняют условия соглашения.

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Зеленский рассказал детали договора о полезных ископаемых / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Украина получила много договоров о полезных ископаемых. США постоянно меняют условия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции во Франции.

Он отметил, что сначала Украина и США договорились о рамочном соглашении, но сейчас Штаты настаивают на полном соглашении.

"Мы имеем очень много договоров о полезных ископаемых. Я хотел бы к этому относиться практически - когда будет конечная версия от США того или иного договора, потому что постоянно меняют условия. Вроде бы мы уже договорились о том, что будет рамочное соглашение, а затем полное соглашение, а сейчас Америка меняет правила и предлагает сразу полное соглашение. Полное соглашение требует детального изучения. Это серьезные соглашения, которые ратифицируются в парламенте, но сначала нужно, чтобы юристы поработали", - сказал он. видео дня

При этом Украина пытается действовать спокойно и взвешенно, чтобы у США не было ощущения, что Киев против соглашения.

"Мы должны действовать здесь сдержанно, спокойно, не нервничать, а посмотреть на соглашение, юристы изучат. Есть вещи адекватные - будем поддерживать, если есть вопросы - вопросы всегда находят ответ. Поэтому рано говорить о соглашении, вариант которого постоянно меняется ... Мы показывали постоянно наши позитивные сигналы. Мы за сотрудничество с США. Мы не хотим побуждать США останавливать Украине помощь или обмен разведданными. Для нас важно все это сохранить и поэтому мы конструктивно действуем ежедневно", - добавил президент.

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