Переговоры Украины и США завершились: Умеров рассказал первые подробности

Министр обороны заявил, что стороны обсудили ключевые вопросы.

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В Саудовской Аравии закончилась встреча Украины и США / Коллаж: Главред, фото: ОП

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Украина и США провели переговоры в Саудовской Аравии

Команды обсудили ключевые вопросы

В Саудовской Аравии завершилась встреча украинской и американской команд. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавлял украинскую делегацию.

Он сделал первое заявление после переговоров и заявил, что этот разговор был конструктивным и содержательным. Стороны обсудили ключевые вопросы, в частности энергетику.

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"Задача Президента Украины Владимира Зеленского - достижение достойного и длительного мира для нашего государства и людей, а значит для всей Европы. Мы работаем над тем, чтобы это стало реальностью", - написал Умеров.

Переговоры в Саудовской Аравии - новости по теме

Напомним, 11 марта состоялись переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Стороны договорились о временном прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Также США решить возобновить обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине.

Результаты переговоров Украины и США / Инфографика: Главред

Как писал Главред со ссылкой на президента Владимира Зеленского, в понедельник, 24 марта, в Саудовской Аравии представители США в очередной раз встретятся с делегациями Украины и России. По словам Зеленского, сначала американская сторона встретится с украинскими представителями, а затем - с российскими. Поэтому в Саудовской Аравии Украина не будет контактировать с РФ.

Недавно советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил информацию о том, что украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией. Подоляк объяснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует в них участвовать.

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Кто такой Рустем Умеров Рустем Энверович Умеров – украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва (2019–2022). Председатель Фонда государственного имущества Украины с 7 сентября 2022 года. Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. До назначения руководителем ФГИУ, был заместителем руководителя постоянной делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. С декабря 2020 года был сопредседателем депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Инициатор законопроекта по отмене свободной экономической зоны "Крым". В августе 2021 года Указом Президента Украины Владимира Зеленского награжден орденом "За заслуги" III степени, пишет Википедия.

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