Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии: в ОП сделали заявление об участии Украины

О чем сказал Подоляк:
- Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией в Саудовской Аравии
- Важно понять, как Трамп видит результаты переговоров с Путиным
Украинская делегация не будет участвовать в предстоящих переговорах между США и Россией, которые запланированы на 23 марта в Саудовской Аравии. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, которого цитирует The Guardian.
Подоляк пояснил, что эти переговоры должны состояться в двустороннем формате между Вашингтоном и Москвой, поэтому Украина пока не планирует к ним участвовать.
В то же время он отметил, что следует дождаться результатов запланированного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Именно после него станет понятно, когда могут состояться дальнейшие переговоры с участием Украины.
"Главное - осознать, как Трамп видит результаты своей беседы с Путиным, и сделать соответствующие выводы. Президент (Зеленский - ред.) хочет полностью понять ее содержание от Трампа", - добавил советник руководителя ОП.
Вспоминая предыдущую встречу Зеленского и Трампа в Белом доме, которая прошла непросто, Подоляк отметил: "Разговор в Овальном кабинете был довольно эмоциональным и показал накопленные противоречия".
По его словам, эти разногласия стали темой обсуждения во время переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии, что способствовало налаживанию как официальных, так и неофициальных коммуникаций.
Переговоры Зеленского и Трампа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский объявил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 19 марта.
Зеленский также выразил стремление получить больше деталей относительно его предыдущей беседы с российским лидером Владимиром Путиным.
После переговоров Трампа и Путина 18 марта, во время которых была достигнута договоренность о 30-дневном прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру, Зеленский провел собственные переговоры с Трампом, детали которых американский президент раскрыл в заметке в социальной сети Truth Social.
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Кто такой Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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