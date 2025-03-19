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Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

Юрий Берендий
19 марта 2025, 13:53обновлено 19 марта, 14:38
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Зеленский анонсировал новые переговоры с президентом США Дональдом Трампом и назвал ключевые темы будущего разговора.
Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить
Зеленский раскрыл темы переговоров с Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

О чем сказал Зеленский:

  • Переговоры с Трампом состоятся сегодня, 19 марта
  • Есть надежда, что в рамках разговора Трамп раскроет детали переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом 19 марта. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Сегодня у меня будет контакт с президентом Трампом, сегодня мы будем обсуждать детали. Я думаю, мы будем обсуждать детали следующих шагов", - сказал Зеленский

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По его словам, между командами двух стран уже состоялась продуктивная встреча. В то же время Зеленский отметил, что ситуация развивалась в правильном направлении, если бы не вмешательство России, которая всегда проявляет недовольство, когда события складываются не в ее пользу.

Глава государства подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне.

Зеленский отметил, что во время переговоров с Трампом обсудит дальнейшие шаги и, вероятно, узнает больше деталей о его разговоре с Путиным. Он также сообщил, что уже ознакомился с частью информации об этом разговоре.

"Какие-то детали слышал (о переговорах Трампа и Путина, - ред.). Вечер-ночь наши команды общались, но я хотел бы говорить о деталях когда напрямую буду иметь диалог с Трампом. После этого должен говорить о некоторых деталях. Мы готовы отправить нашу техническую команду относительно следующих шагов. Когда эта встреча и в каком формате она будет - смогу сказать чуть позже", - отметил Зеленский.

На вопрос журналистов, обратится ли он к Трампу с просьбой усилить давление на РФ относительно прекращения огня, Зеленский ответил, что сначала должен состояться разговор, а остальные вопросы будут обсуждаться после него.

Переговоры Трампа и Путина - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский стремится получить больше информации о содержании телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. Украина должна четко понимать, что именно было обсуждено и какие дальнейшие шаги могут быть предложены.

Россия заявила о готовности временно прекратить атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Владимир Путин уже отдал соответствующий приказ своим войскам, сообщили в Кремле. По данным российских СМИ, во время переговоров Трамп предложил воздержаться от ударов по энергетическим объектам Украины на 30 дней, и Путин согласился.

В то же время российский диктатор и военный преступник Путин заявил, что ключевым условием для мирного завершения войны является полное прекращение иностранной военной помощи Украине и предоставление Киеву разведданных. Кремль настаивает, что урегулирование конфликта должно устранить "первопричины кризиса" и учитывать так называемые "законные интересы России в сфере безопасности".

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