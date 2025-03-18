Путин заставил Трампа ждать час: в Sky News раскрыли детали звонка

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся со значительной задержкой.

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Трамп ждал звонка, пока Путин медлил / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

Переговоры между Трампом и Путиным начались с задержкой на час

Кремль анонсировал звонок на 15:00, но фактически он начался в 16:00

Задержка могла быть преднамеренной со стороны Путина

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и лидером России Владимиром Путиным начался на час позже. Задержка могла быть преднамеренным шагом со стороны Путина. Об этом пишет Sky News.

Как сообщает издание, Кремль ранее анонсировал, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом запланирован на 15:00. Однако фактически он стартовал только в 16:00.

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В первой половине дня Путин участвовал во встрече с представителями российского бизнеса. По данным российских СМИ, он покинул мероприятие только в 15:52 по Киеву - за восемь минут до запланированного времени звонка с Трампом.

Белый дом подтвердил, что звонок начался в 16:00, что может свидетельствовать о том, что Трампу пришлось ждать, пока Путин завершал свои дела.

Опоздание российского лидера - не новость. Путин неоднократно демонстрировал свое превосходство в отношении мировых лидеров, заставляя их ждать. На прошлой неделе посланник Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву еще в полдень, но смог встретиться с Путиным только вечером. Уиткофф ждал аудиенции с Путиным около 8 часов.

Детали разговора между лидерами США и России остаются неизвестными, но Белый дом сообщил, что переговоры продолжались более 90 минут. По словам помощник президента и заместителя руководителя аппарата Белого дома Дэна Скавино, звонок "проходил хорошо".

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа с Путиным - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп 18 марта провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ожидалось, что главная тема разговора - возможность 30-дневного прекращения огня, которое на прошлой неделе согласовала Украина.

Также Трамп намеревался поднять вопрос контроля над оккупированными территориями и стратегическими энергетическими объектами, отметили источники в администрации США.

По словам директора Национальной разведки США Тулси Габбард, Трамп уже достиг определенного прогресса в диалоге между Украиной и Россией и рассчитывает на дальнейшие договоренности.

В то же время The New York Times пишет, что во время переговоров стороны могут затронуть вопрос будущего статуса оккупированных территорий. По информации издания, Белый дом рассматривает возможность того, что Крым и, вероятно, захваченные территории Украины останутся под контролем РФ.

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Что такое Sky News? Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в том числе в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.

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