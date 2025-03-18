Путина могут принудить к переговорам о мире, но это будет не Трамп - политолог

В мире есть лидер, чье мнение для кремлевского диктатора более важно, чем мнение американского президента.

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Путин скорее прислушается к лидеру Китая, а не США / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Что сказал Чижов:

Президент Китая может повлиять на решение Путина по установлению мира

Россия более зависима от Китая, чем от США

В мире есть несколько лидеров, которые пытаются поддерживать отношения как и с Украиной, так и со страной-агрессором Россией. Среди них самым влиятельным для РФ является Китай. Об этом 24 каналу рассказал политолог Георгий Чижов.

По его словам, именно президент Китая Си Цзиньпин, не глава США Дональд Трамп, способен убедить кремлевского диктатора Владимира Путина согласиться на определенные условия, которые будут способствовать достижению мира.

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"Россия значительно больше зависит от Китая, чем от США. Сложно сказать, как идут переговоры между китайским и российским руководством, потому что это тайна за семью замками. Но еще в 2022 году были слухи, что именно позиция Пекина заставила Москву отказаться от ядерного шантажа", - отметил политолог.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Нужно понимать, что позиция Китая заключается в том, чтобы не принимать резких решений. Чижов считает, что лидер КРН может опасаться перетягивания Трампом России на свою сторону. Но в то же время РФ не имеет большого влияния на споры между Китаем и США.

Отношения Китая и России - что известно

Напомним, Главред писал, что министерство иностранных дел Китая призвало Соединенные Штаты Америки и страну-агрессора Россию сократить свои ядерные арсеналы. В Китае отметили, что это предпосылка их участия в потенциальных переговорах по разоружению. Однако исполнительный директор Центра оборонных стратегий Александр Хара заявил, что Россия может затягивать такие переговоры.

Накануне издание Reuters писало, что как Китай, так и Индия постепенно отказываются от российской нефти. КНР пошла на такой шаг из-за санкций США, которые заставляют азиатские страны искать альтернативных поставщиков энергоресурсов.

Издание Bloomberg сообщало, что в Китае произошло увеличение закупок иранского сырья на фоне трудностей с поставками российской нефти также из-за санкционного давления со стороны США.

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Кто такой Георгий Чижов? Георгий Чижов - политолог, руководитель исследовательских программ Центра содействия реформам. В прошлом занимался политическим консалтингом, был журналистом и политическим активистом.

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