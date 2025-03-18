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Путин и его армия могут "посыпаться": Жданов спрогнозировал когда

Анна Косик
18 марта 2025, 09:15
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Хотя Путин и хочет продолжать войну, вероятнее всего, ресурсы РФ не позволят оккупантам протянуть на фронте еще долго.
Путин, армия РФ
РФ продолжает воевать только за счет ресурса / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Жданов:

  • Армии РФ может хватить ресурсов для полноценной войны еще на несколько месяцев
  • Россия не успевает производить необходимое количество техники и вооружения
  • У врага нет дефицита боеприпасов благодаря поставкам от союзников

Глава страны-агрессора России, диктатор и военный преступник Владимир Путин продолжает воевать против Украины по принципу "убьюсь, но не остановлюсь". Однако у РФ уже не так много ресурсов для продолжения боевых действий.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов. По его словам, фронт может посыпаться уже через несколько месяцев.

"Еще с осени прошлого года речь шла о том, что примерно в начале лета, то есть в июне, Российская Федерация выйдет на нулевые запасы по броне. Допустим, "Уралвагонзавод" может за год выпустить 200-220 танков, но мы же в месяц можем сжечь до 300 российских танков, выбив их из боевого состава", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что оккупанты воюют исключительно за счет ресурсов, которые у них исчерпываются достаточно быстро. Даже несколько сотен САУ, которые может передать РФ Северная Корея, не спасут ситуацию.

Едва ли не единственное, в чем у противника нет дефицита - это боеприпасы. В стране-агрессоре производят около 2 миллионов боеприпасов в год, а еще 3-4 миллиона передает врагу Северная Корея.

Смотрите видео о перспективах прекращения огня в Украине:

"Хотя, скорее всего, это делает Китай: я сомневаюсь, что Северная Корея уже третий год может в таких количествах выдавать России боеприпасы, поэтому вероятнее всего все это китайские запасы", - добавил Жданов.

Нехватка ресурсов в армии РФ - что известно

Напомним, как писал Главред, руководитель военных программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук рассказал, что один из главных факторов, который влияет сейчас на изменение хода боевых действий на фронте, является нехватка резервов у противника.

Ранее стало известно, что в армии РФ ощущается и значительный дефицит в живой силе. А все потому, что, как сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский, благодаря слаженным и профессиональным действиям украинских защитников общие потери оккупантов в живой силе с начала года уже превысили 100 тысяч человек.

Накануне в ОСУВ "Хортица" сообщили, что армия страны-агрессора России на Покровском направлении уменьшила применение тяжелой техники из-за того, что за первые два месяца 2025 года оккупанты потеряли около 300 танков.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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