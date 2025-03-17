Прекращения огня не будет, войска РФ готовят рывок к 9 мая – Жданов

План Трампа о прекращении огня с треском провалился, но давить на Путина он не будет, считает полковник запаса Олег Жданов.

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Прекращение огня для Путина будет выстрелом в ногу, Трамп потребует уступок от Украины – Жданов / Коллаж: Главред

Украина согласилась на прекращение огня, на котором настаивает Дональд Трамп. А вот Россия в ответ на эти призывы традиционно отвечает ультиматумами – мол, она поддержит идею о прекращении боевых действий, но только если это поможет устранить "причины кризиса", а, по сути, Кремль требует капитуляции Украины. Впрочем, Трамп считает, что Путин все же пойдет на реализацию его плана, который предполагает прекращение огня.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, почему план Трампа провалился, и прекращения огня не будет, что предпримут США в отношении России и Путина дальше, почему российские войска могут начать отступать в ближайшие месяцы, когда ВСУ начнут контрнаступление, а также почему ближайшие два месяца будут сложными для Украины.

Будет ли, на ваш взгляд, установлен режим прекращения огня? Заметна ли реальная готовность сторон к этому? Ведь и у нас, и у россиян это согласие сопровождалось некоторыми "если": мы согласны, если это не будет означать заморозку конфликта, Москва – если это поможет устранить причины войны.

Да, все так, но при этом Путин не называет эти причины. А главной причиной, по его мнению, является наличие украинской государственности.

Вообще, идея о прекращении огня – это утопия на сегодняшний день. Ведь без вмешательства третьей стороны в качестве посредника, все это разговоры ни о чем. Тем более, на пресс-конференции Путин четко дал понять, что позиция Российской Федерации неизменна: если останавливать огонь, то навсегда, а, кроме того, это должно устранить первопричины войны. А фактически это значит, что мы должны подписать Стамбульский договор. Потому что первопричина в понимании России – это наличие нашей государственности.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал о провале плана Трампа о прекращении огня:



Путин хочет, чтобы Украина была нейтральной. А статус нейтральности повлечет за собой сокращение украинской армии – нейтральному государству незачем иметь сильную и многочисленную армию. Также остаются и другие пункты: денацификация в виде допуска пророссийских партий к выборам в Украине, закрепление русского языка как свободного языка общения в нашей стране, а в перспективе как второго государственного, и т.д.

Сейчас интересно наблюдать за Трампом. Ведь Трамп в цейтноте. Американская делегация 9 часов согласовывала с Украиной свою позицию, было два раунда переговоров, с перерывами. В итоге все согласовали, и мы согласились даже на хотелку Соединенных Штатов – прекращение огня на 30 дней.

А Путин все это обломал одной фразой: если прекращать огонь, то навсегда, и с устранением первопричины. А устранение первопричины – отказ Украины от территорий.

Путин обломал планы Трампа о скором прекращении огня одной фразой, отметил Жданов / скриншот

Вы говорите, что прекращение огня невозможно без участия третьей стороны. Какого рода участие это должно быть, чтобы прекращение огня состоялось? То есть, что в этой ситуации должны сделать США и Трамп в частности, чтобы прекращение огня, на котором они так настаивают, стало реальностью?

Все очень просто: чтобы прекращение огня стало реальностью, нужна третья сторона, которая будет гарантировать соблюдение этого режима. Также нужна организация, которая встанет на линии разграничения и будет мониторить ситуацию на поле боя.

США отмежевываются от этого. Трамп сразу сказал, что Штаты не предоставят Украине ни гарантии безопасности, ни, тем более, войска. А тогда кто?

Давайте вспомним сентябрь 2014 года, Минск-1. Тогда для прекращения огня был создан Совместный центр контроля и координации (СЦКК). Плюс для ведения мониторинга приехала ОБСЕ. Правда, позже выяснилось, что миссия ОБСЕ полностью укомплектована бывшими силовиками Российской Федерации. Россия под видом того, что эти люди хорошо знают язык и будут легко общаться, нашпиговала нам тут разведку, целую агентурную сеть свою. И лишь в 2018 году мы смогли добиться переформатирования миссии ОБСЕ. Но это уже детали.

По словам Жданова, то, что предлагает Трамп, – это прекращение огня без гарантий безопасности и без посредника, по сути, Минск-1 / Фото: 22 отдельная механизированная бригада

И что было тогда? Технику отвели с линии фронта и поставили на площадки там, где ее верифицировали по серийным заводским номерам. Но уже через неделю россияне устроили "карусели": днем танки были на стоянке, ночью они оказывались на передовой и лупили по нашим позициям. И что мы делали в ответ? Вспомните это позорное явление, когда мы скотчем заклеивали газоотводные трубки на автоматах наших солдат, чтобы они не стреляли в ответ.

Кроме того, мы пережили 24 перемирия. И ни одно из них соблюдалось, даже при наличии ОБСЕ (СЦКК развалился практически сразу).

Что еще мы получили? Между Минском-1 и Минском-2 мы потеряли еще 1,5 тысячи квадратных километров: все началось с 32-го блокпоста и закончилось потерей Донецкого аэропорта.

Все это яркий пример того, что такое прекращение огня без гарантий безопасности и без посредника. Все это мы испытали на собственной шкуре.

А что в этой ситуации может предпринять Трамп в отношении России и Путина? Ведь, по сути, Трамп видит, что план, который он хотел реализовать, не воплотится в жизнь.

Этот план провалился полностью, с треском.

Трамп сам сказал, что он может сделать. Он может порвать Российскую Федерацию на фашистский крест. Он же сказал, что может ввести такие санкции, что России будет очень больно.

Трамп способен порвать Россию на фашистский флаг, но не станет этого делать, считает Жданов / Фото: kremlin.ru

Это пока лишь слова. А есть ли реальная готовность действовать так?

Давайте начнем со слов. Трамп сам объявил всему миру, что может ввести санкции против России, но он не хочет и не будет этого делать. То есть он заранее дает гарантии Путину, что санкции не введет.

Вспомните его главное заявление, которое прозвучало перед переговорами. Когда Трампа спросили, что будет, если Киев не выполнит требования, он ответил: мы полностью прекратим поставки вооружения. То есть санкции против Украины США готовили. А когда Трампа спросили, что будет, если Путин не пойдет на прекращение огня, он сказал: война продолжится, будут и дальше гибнуть молодые люди. Вот все, что Трамп собирался сделать в отношении России.

Реально Трамп может заставить РФ пойти на прекращение огня. Штаты сегодня могут лишить Россию ежедневной валютной выручки за углеводороды. Они могут наложить эмбарго на российские товары на внешнем рынке. У США достаточно рычагов влияния на Российскую Федерацию.

Но вы думаете, что эти рычаги не будут задействованы?

Никогда. Трамп же сказал об этом четко и ясно. Он сказал, что не хочет и не будет вводить санкции против Российской Федерации.

Я очень боюсь, что следующий раунд переговоров может состоять в давлении на нас. Трамп действует точно так же, как Путин. Говорят, что Путин – его кумир, и Трамп хочет организовать в Штатах точно такую же безраздельную власть, как у Путина в России. А Путин же всегда любой компромисс и любую уступку воспринимает как слабость, как проигрыш. Я боюсь, чтобы этого не сделал Трамп, чтобы он не начал воспринимать наши уступки как слабость и не продолжил давление на наше руководство – мол, вы же уже уступили и согласились на перемирие, давайте уступайте еще в чем-то, чтобы Путин согласился.

А Путин будет просто продолжать стоять на своем. Кстати, надо отдать ему должное, Путин в своей риторике тверд как кремень и ни на йоту не изменил своих требований в отношении нашей страны. Ни одно требование не изменилось: как в феврале 2022-го он огласил цель "СВО", так на сегодняшний день он и стоит на тех же позициях, на тех же требованиях.

Путин ни на йоту не изменил свои требования к Украине с февраля 2022 года, отметил Жданов / Фото: kremlin.ru

На ваш взгляд, может ли Путин согласиться на "гибридное" прекращение огня, то есть прекратить огонь лишь в воздухе или на море? Или, например, орудия замолчат только на фронте, или Россия прекратит ракетные и дроновые атаки? То есть может ли что-то одно быть применено и подано Россией как принципиальное согласие на прекращение огня, или Путин даже не будет пытаться играть и делать вид, что это прекращение огня действует?

Так он уже и не играет. Путин уже дал ответ на этот вопрос и сказал, что никаких временных прекращений огня – только постоянное.

Посудите сами, зачем Путину урезать самого себя. Чтобы загнать Трампа в тупик и вынудить его давить на Украину по той схеме, что я описал выше, Путин сказал Штатам: если вы хотите временное прекращение огня, то прекратите поставлять Украине вооружение, а Украина, в свою очередь, должна прекратить мобилизацию. Вы же понимаете, что мы потом никогда не возобновим мобилизацию, она и так у нас идет со скрипом и скандалами и прочим. Это невыполнимое требование.

С другой стороны, зачем Путину стрелять самому себе в ногу, зачем прекращать огонь, например, на море? Ведь так он сразу убирает воздействие ракет Калибр и выпадает из огневого давления на нашу страну. Зачем ему прекращать удары по территории нашей страны? А как он будет нас шантажировать и давить на нас, чтобы мы подписали капитуляцию на его условиях? То есть, пойдя на этой, Путин лишится огневых возможностей давления на нашу страну. Он же не собирается этого делать.

Последствия удара оккупантов по Запорожью. По словам Жданова, Путин не откажется от возможности давить на Украину ракетными ударами / Фото: Запорожская ОВА

Если прекращения огня не будет, то на что в ближайшей перспективе способна Россия, ее войска, к чему нам следует готовиться? К новым наступательным операциям, или все-таки они будут вынуждены взять паузу? В других интервью мы с вами не раз говорили о состоянии российской армии, о том, что, в принципе, наступать дальше ей проблематично. Что тогда будет на фронте, если огонь не прекращается?

Я думаю, что на фронте пока не будет никаких изменений. Российские войска будут и дальше пытаться давить точно так же, как они сейчас мечутся между оперативными направлениями, пытаясь выявить самое слабое, чтобы там сосредоточить усилия. Давить на всем фронте для них становится проблематично и тяжело. Потому они будут выбирать.

При этом будет максимальное информационное и политическое давление, чтобы вынудить нас подписать долгосрочный мир.

А так, Путин будет действовать по принципу "убьюсь, но не остановлюсь". Разве что в России сработает какой-то внутренний предохранитель, и элита поймет, что если сейчас Путина не остановить, то завтра просто может рухнуть фронт.

В какой-то момент российский фронт может обвалиться, и бойцы побегут. Так что оперативная пауза – это не желание Путина, а реальная неизбежность для России на сегодняшний день, учитывая состояние экономики Российской Федерации и состояние армии РФ. Уже все, Россия уже миновала свое плато, дальше у нее впереди только спад. И чем дольше она тянет с войной, тем сильнее спад.

Российский фронт может рухнуть, и российские оккупанты побегут, считает Жданов / Фото: Минобороны РФ

Так что Путин оказался перед дилеммой. Ведь остановиться он не может. Когда-то в 2022 году я приводил пример, как ловят крокодила. Крокодил не умеет ползать назад. Ему втыкают в горло острый кол и упирают его в какое-то препятствие. В итоге крокодил сам себя насаживает на этот кол. Так вот, Путин действует точно так же: при полном понимании того, что творится в экономике и финансах РФ, остановиться он не может.

Поэтому я не думаю, что на фронте будут какие-то изменения.

Сейчас, если мы полностью уйдем из Курской области, Россия перебросит свою группировку войск оттуда на Харьковское направление. Или же будет пытаться штурмовать Сумскую область, чтобы растянуть наши резервы и попытаться на основном фронте создать угрозу прорыва. Подчеркиваю, даже уже не прорыв, а лишь угрозу прорыва.

А потеря нами контроля над частью Курской области насколько сейчас вероятна? Или она уже неизбежна?

Скорее всего, она уже неизбежна. Нам теперь тоже надо определиться, продолжать ли Курскую операцию. Ведь сейчас мы приостановили продвижение российских войск. Нам нужно определиться: если мы продолжаем удерживать часть территории Курской области, значит, нам нужно вводить туда резервы; если выходим – нам часть войск придется оставить в Сумской области, чтобы удержать территорию и не допустить вхождения российских войск на Сумщину и открытие уже третьего фронта. Получается, в Харьковской области – это как второй фронт, а в Сумской – может быть третий. Для нас это будет тяжело.

По мнению Жданова, потеря Украиной контроля над частью Курской области, вероятнее всего, является неизбежностью / Фото: УНИАН

Обратите внимание на то, что сегодня делает российский генштаб. Россияне организовывают попытки прорыва нашей границы диверсионными группами. Это фактически те же штурмы малыми группами, которые применяются противником на линии фронта. И мы вынуждены создавать рейдовые отряды, которые будут тратить ресурсы и время на поиски этих ДРГ и уничтожать их. Мы, как вы понимаете, в этом случае растянемся вдоль всей границы, и у нас не хватит никаких сил и средств.

Еще одно уточнение. Выше вы сказали, что Путин будет действовать по принципу "убьюсь, но не остановлюсь". Как долго, на ваш взгляд, российская армия может "убиваться" до того момента, когда фронт может посыпаться? На сколько примерно ее может хватить?

На пару месяцев. Еще с осени прошлого года говорилось, что приблизительно в начале лета, то есть в июне, Российская Федерация выйдет на нулевые запасы по броне. Допустим, "Уралвагонзавод" может в год выпустить 200-220 танков, но мы же в месяц можем сжечь до 300 российских танков, выбив их из боевого состава.

То есть россияне воюют только за счет ресурса. И уже даже пара сотен САУ, которые подкинет им Северная Корея, не спасут ситуацию.

Боеприпасов, к сожалению, у России достаточно. Россия сегодня производит приблизительно 2 миллиона в год, а, кроме того, примерно 3-4 миллиона дает им Северная Корея. Хотя, скорее всего, это делает Китай: я сомневаюсь, что Северная Корея уже третий год могла бы в таких количествах выдавать России боеприпасы, потому, вероятнее всего, все это китайские запасы.

А по истечении этих двух месяцев, о которых вы говорите, российская армия перейдет в оборону, или действительно произойдет обрушение фронта? Я пытаюсь понять, насколько критична для российских войск ситуация в случае продолжения войны нынешней интенсивности?

Ситуация может принять даже не критический, а катастрофический характер для России. Критическая ситуация наступит, на мой взгляд, где-то в мае. Российские войска уже сегодня пересели на колесную технику, на гражданский транспорт, то есть на небронированные машины.

Так, например, наши бригады говорят, что на Краматорском направлении, в районе Часова Яра, с октября прошлого года не видели российских танков. БМД-шки (боевые машины десанта, – ред.) еще встречаются, потому что там воюет российская десантная дивизия и пытается штурмовать Часов Яр, но танки – нет. К слову, россияне уже больше года штурмуют Часов Яр. Больше года! И за год они продвинулись всего на 5 километров – перешли канал и зашли в город, и все. Они попытались прорваться там на БМД, но мы сожгли всю эту колонну и устроили затор на переходе через канал. А танков там не видели вообще.

По оценке Жданова, к маю на фронте может сложиться катастрофическая для российских войск ситуация / Фото: Минобороны РФ

Так и на сколько хватит России, ее войск? Чем дальше, тем больше колесной небронированной техники участвует в боях.

Поэтому я думаю, что май будет критическим.

Хотя в политическом плане Путин будет пытаться выжать максимум до мая – представить нас в черном цвете, дегуманизировать, устроить какие-то провокации на фронте, чтобы убедить Трампа надавить на нас и принудить к подписанию.

А на фронте пока что будет то же. Сейчас российские войска мечутся между несколькими направлениями: активизировались Сиверское, Лиманское, Торецкое и Покровское направления. Даже в Запорожской области, на Гуляйпольском и Ореховском направлениях, где, кроме позиционных боев, ничего больше не было, снова идут активные боевые действия. Россияне ищут-ищут слабое место. Если генштаб РФ расценит какое-то направление наиболее слабым, там и будет главный удар российских войск, но какое-то еще направление они сделают направлением второго удара. К 9 мая войска РФ попробуют сделать какой-то рывок, потому что Путину надо что-то сказать с трибуны.

Так все-таки что будет вынуждена делать Россия, когда достигнет вот этого критического (или катастрофического) для себя уровня – это будет глухая оборона или обрушение фронта?

Нет, к сожалению, резко это не произойдет (обрушение фронта, – ред.). В российском генштабе тоже сидят не дураки, иначе бы они три года не наступали.

Я думаю так: в мае генштаб РФ будет тупо переводить войска в глухую оборону. То есть противник перейдет в стратегическую оборону. При этом мы можем начать контрнаступательные действия. Речь идет не о масштабном контрнаступлении, а о контрнаступательных действий на отдельных участках фронта. И этот переломный момент будет нарастать, чаша весов постепенно будет склоняться на нашу сторону.

По самому оптимистичному прогнозу, российские войска начнут отступать в июне. Особенно если у нас подтянется авиация. Если бы была авиация, мы бы еще в 2023 году вышли на побережье Азовского моря. Без поддержки с воздуха попытки такого продвижения будут просто стачиванием собственных войск об оборонительные рубежи россиян.

Так что российские войска могут начать отступать на отдельных участках в июне. Ну, а когда фронт начинает отступать, могут быть такие же ситуации, как были у нас с Авдеевкой и с Бахмутом. От Бахмута мы более-менее постепенно отступали, а в Авдеевке были провалы: сначала Авдеевка, потом Очеретино, и так россияне дошли аж до Покровска.

Важный момент – логистика. Мы воюем на своей территории, и у нас вся логистика здесь. А россиянам надо еще довезти все необходимое – если подтянутся ракеты или авиация, мы сможем сделать так, что у российских солдат не будет хватать даже патронов.

Впрочем, есть и обратная сторона медали – политическое руководство РФ будет настаивать держать фронт всеми силами. А в российском генштабе будут спрашивать: "А где ресурсы, какими силами держать фронт? На жигулях, мотоциклах и на китайских багги? На чем фронт держать?". А там уже как в Кремле решат – табакерка, подушка или что-то другое. Потому что вождя не остановить – вождя можно только устранить.

Российские войска могут начать отступать на отдельных участках фронта в июне, считает Жданов / Фото: 4 отдельная танковая бригада

То есть российское отступление может быть, скажем так, стремительным? Мы сможем продвигаться довольно быстро благодаря тому, что российская армия будет истощена?

Да, с одной стороны, может начаться наше довольно быстрое продвижение.

Но, с другой стороны, может быть и медленное продвижение, потому что россияне закапываются очень хорошо, и выбивать их из этих нор будет сложно. Да и "линия Суровикина" никуда не делась: российские войска на нее сядут, когда будут отходить.

Поэтому темпы продвижения фронта в нашу пользу будут зависеть от огневых средств у нас: если будут огневые средства, то мы будем решать задачи успешно; если нет, то – пехотой много не нарешаешь, к тому же пехоты у нас намного меньше, чем у России.

Давайте вернемся к инициатору идеи о прекращении огня – Трампу. Выходит, что Трамп, увидев провал своего плана, просто умоет руки и скажет "ребята, воюйте дальше, как воевали", и все? То есть все его миротворческие потуги на этом прекратятся?

Он сказал: если Путин не согласится, то война просто продолжится.

Однако у Трампа большущие проблемы: ему нужно показать какие-то достижения американскому народу, потому что пока инфляция растет, цены растут, в США наступает бардак и хаос – это надо чем-то перекрыть. Чем Трамп может это перекрыть? Заявлением о том, что он спас Европу от большой войны и заставил стороны прекратить огонь.

По большому счету, после отказа от Путина Трампу уже все равно, каковы будут итоги этой войны: будет ли это заморозка или перемирие. Потому Трамп будет давить. И я боюсь, что давить он будет в первую очередь на нас. Ведь, судя по тому, как он относится к Путину, Трамп боится даже грубое слово в отношении него сказать. Потому они во всех документах убрали слово "вторжение", а Россию не называют "агрессором" – Россия выглядит "белой и пушистой". Читаешь такие документы и думаешь: наверное, если бы Украина не спровоцировала Россию, так и войны бы не было.

Я боюсь, что ближайшие пару месяцев будут очень тяжелыми для нас – на нас будут просто как катком наезжать, заставляя идти уступки, чтобы просто прекратить огонь, неважно, на каких условиях, где стоим, чтобы "просто перестали стрелять". В общем, Минск-1.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской и зарубежной прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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