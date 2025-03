Прорыв армии РФ на Сумщину: аналитики ISW рассказали, куда проник враг

Что сообщили аналитики:

17 марта в пабликах страны-агрессора России сообщили о якобы захвате населенного пункта Гоголевка и продвижении на юг от села, что в Курской области РФ.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) прокомментировали эту информацию и оценили общую ситуацию на Курщине и Сумщине. Они привели слова командующего "Ахматом" Апти Алаудинова, который рассказал о цели вражеских сил РФ - создание буферной зоны в Сумской области после выбивания оккупантами украинских сил с Курщины.

Геолокационные кадры от 16 и 17 марта свидетельствуют о том, что у армии РФ действительно есть продвижение в районе Гоголевки, а также Куриловки и Гуево. В районе последнего из перечисленных населенных пунктов заметили отряды 177-го полка морпехов РФ. В пределах Сумской области враг продвинулся только в районе Басовки.

Аналитики ISW также рассказали, что в Госпогранслужбе Украины сообщили о попытках атак небольших ДРГ противника в районе Новенького и Журавки.

Напомним, представитель ГПСУ Андрей Демченко накануне заявлял, что российские оккупационные войска пытаются прорваться через границу в Сумской области, чтобы обойти подразделения ВСУ, которые находятся на Курщине.

Впоследствии, как писал Главред, стало известно, что российские оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий. Для этого вражеские солдаты пытаются малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области.

Недавно в СНБО предупредили, что оккупационные войска РФ действительно готовятся к более активным действиям в приграничье Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине.

Другие новости:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.