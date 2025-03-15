РФ накапливает силы для удара по Сумщине: в СНБО предупредили об опасности

Оккупанты регулярно несут потери, но продолжают подготовку к новым атакам, отметил Андрей Коваленко.

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Россия накапливает силы для удара по Сумской области / Коллаж: Главред, фото: 17-я отдельная танковая Криворожская бригада имени Константина Пестушко, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы Коваленко:

РФ накапливает силы для нового удара по Сумщине

Это не означает непосредственное наступление на город Сумы - враг действует в приграничье

Путин таким образом затягивает прекращение огня

Российские оккупанты активизируют свои действия в приграничных районах Сумщины. Враг накапливает силы для нового удара по области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Россияне действительно готовятся к более активным действиям в приграничье Сумщины и накапливают силы для удара по Сумщине", - отметил он. видео дня

В то же время важно понимать, что это не означает непосредственного наступления на город Сумы. По словам Коваленко, оккупанты действуют в приграничной зоне, регулярно неся потери от украинских Сил обороны, однако продолжают подготовку к новым атакам.

"Важно, что эти вещи Путин осуществляет, пытаясь затягивать с прекращением огня, которое предлагают США", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

Ситуация в Сумской области - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе накопления войск РФ вдоль восточной границы, что может свидетельствовать о подготовке удара по Сумской области. По его словам, такие намерения свидетельствуют о нежелании Кремля заканчивать войну.

Также российские войска периодически атакуют границу в Сумской области, пытаясь обойти украинские подразделения на Курщине. По данным ГПСУ, враг использует малые штурмовые группы, чтобы проникнуть вглубь области и закрепиться. Однако ВСУ уничтожают захватчиков FPV-дронами и артиллерией.

Кроме этого, российские войска пытаются малыми штурмовыми группами прорваться в направлении Новенького и Журавки на Сумщине. За последние дни ликвидировано не менее 15 оккупантов, еще 10 получили ранения и отошли.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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