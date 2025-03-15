РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

Главное:
- РФ пытается расширить зону активных боевых действий
- Оккупанты пытаются заходить на территорию Сумской области
Российские оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий. Вражеские солдаты пытаются малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области с целью закрепиться там. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.
Россияне пытаются заходить в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Таким образом они хотят подойти к украинской границе. В этом направлении они накапливают силы.
"Их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области в направлении населенного пункта Новенькое или же немножко левее - в направлении населенного пункта Журавка", - сказал Демченко.
В то же время следует отметить, что оккупантам не удается достичь желаемого, ведь украинские защитники уничтожают группы ДРГ и штурмовые группы оккупантов. За прошедшие дни было ликвидировано не менее 15 российских солдат, еще 10 были ранены и отошли.
Ситуация на Курщине - что известно
Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.
Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.
Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.
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