Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

Ангелина Подвысоцкая
15 марта 2025, 04:00
1384
Российские оккупанты накапливают силы для расширения зоны активных боевых действий.
ВСУ
РФ пытается расширить зону активных боевых действий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Главное:

  • РФ пытается расширить зону активных боевых действий
  • Оккупанты пытаются заходить на территорию Сумской области

Российские оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий. Вражеские солдаты пытаются малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области с целью закрепиться там. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Россияне пытаются заходить в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Таким образом они хотят подойти к украинской границе. В этом направлении они накапливают силы.

видео дня

"Их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области в направлении населенного пункта Новенькое или же немножко левее - в направлении населенного пункта Журавка", - сказал Демченко.

В то же время следует отметить, что оккупантам не удается достичь желаемого, ведь украинские защитники уничтожают группы ДРГ и штурмовые группы оккупантов. За прошедшие дни было ликвидировано не менее 15 российских солдат, еще 10 были ранены и отошли.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Сумская область Андрей Демченко Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

04:00Фронт
Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

00:44Политика
Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом "Шахедов"

Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом "Шахедов"

23:35Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Почти ни в чем себе не отказывали: у кого были самые высокие зарплаты в СССР

Гороскоп на сегодня 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Гороскоп на сегодня 15 марта: Козерогам - отдых, Скорпионам - прибыль

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Китайский гороскоп на завтра 15 марта: Змеям - ложь, Петухам - ошибки

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

ВСУ прорвались на ключевом направлении: в ISW объяснили, где РФ теряет позиции

Последние новости

06:10

Курская операция – отход

05:50

Перемирие в Украине: будет ли новое нападение РФ и кто станет жертвойВидео

05:04

Путин может разозлить Трампа и получить "военный ответ" - Згурец

04:30

Для чего нужна "щель" в дверях авто: неожиданное открытие для водителей

04:00

РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

Огрызко: Прекращение огня – это начало конца РоссииОгрызко: Прекращение огня – это начало конца России
03:36

Гороскоп на завтра 16 марта: Овнам - сверхпродуктивность, Весам - прибыль

03:01

Можно ли использовать алюминиевую фольгу повторно: ответ удивит

02:32

Полное завершение войны пока невозможно: появился тревожный прогнозВидео

01:30

Звездная дзюдоистка Белодед призналась, каким видит своего "правильного" мужчину

Реклама
01:26

5 знаков зодиака, для которых деньги важнее любви

01:00

"Сокрушительный удар": раскрыт сценарий, как Китай и США добьют "дохлую клячу" РФ

00:44

Скоро появится новая информация о перемирии: Трамп назвал точную дату

00:36

Люди, доживающие до 100 лет, пьют одни и те же 3 напитка

00:05

Карта Deep State онлайн за 15 марта: что происходит на фронте (обновляется)

14 марта, пятница
23:41

Чем отличаются 2 кота: только гений головоломок даст ответ за 31 секунду

23:35

Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом "Шахедов"

23:32

Трамп заявил, что "с долей сарказма" обещал завершить войну в Украине за 24 часа

23:22

Гарантий Украина на получит: Огрызко объяснил в чем суть сделке по минераламВидео

23:01

Советники Шольца, Макрона и Стармера срочно вылетели в США, - Welt

22:50

У 75-летней Мэрил Стрип тайный роман со знаменитостьюВидео

Реклама
22:22

Путин применяет "тактику салями" к Трампу, чтобы захватить Украину - Bild

22:20

Маленький король: жена Козловского показала первую вечеринку годовалого сына

22:04

"Вопрос территориальных уступок не обсуждают": эксперт рассказал, что задумал ТрампВидео

21:50

Седокова совершила очередной гадкий поступок

21:33

"Я полненький": Павел Зибров откровенно заговорил про похудение и пластику

20:58

Что посадить в тени - лучшие теневыносливые овощи и зелень

20:40

Баллистический удар по Кривому Рогу: под атакой жилой кварталФотоВидео

20:39

"Переговоры предусматривают": у Трампа сказали, кому придется идти на уступки

20:27

Соседи удивятся небывалому урожаю: на какой глубине сажать картошку

20:26

"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронтеВидео

20:25

"Как в анекдоте": дипломат пояснил, чем закончится сближение Трампа и Путина

20:17

Снова в белом: Надя Дорофеева и Миша Кацурин рука об руку растрогали Сеть

19:59

Что делать со старой консервацией: неочевидный ответ

19:56

Посадка картофеля - советы, которые помогут избежать потерь

19:53

Курская операция достигла своей цели - Зеленский

19:32

В Украину возвращаются снег и морозы: где объявили штормовое предупреждение

19:18

Доллар резко обвалился после четырех дней роста: каким будет курс валют 17 марта

19:10

О "временном прекращении огня" и мирном процессемнение

19:08

Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

19:05

"У нас хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений

Реклама
18:45

Как очистить память телефона Xiaomi: на удивление простой и гениальный способ

18:41

Охранник Порошенко привез 38 миллионов евро из Москвы за три дня до выборов: российские деньги могли предназначаться для скупки голосов, - эксперт

18:22

"Переговоры закрыты": Стефанишина сделала заявление о сделке по минералам с США

18:13

"Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области

18:05

Что полезнее для здоровья - чай или кофе, ответ удивит многихВидео

17:35

Когда можно сажать клубнику: неожиданная хитрость гарантирует урожай

17:32

Камалия показала, от кого в постели получает "море нежности"

17:18

Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига

16:41

В Одессе "по горячим следам" задержали вероятного убийцу активиста Демьяна ГанулаФото

16:37

Путину выгодно подыграть Трампу в вопросе перемирия: дипломат объяснил почему

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять