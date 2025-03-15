РФ пытается расширить зону боев и как можно глубже зайти в Сумскую область - ГПСУ

Российские оккупанты накапливают силы для расширения зоны активных боевых действий.

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РФ пытается расширить зону активных боевых действий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

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РФ пытается расширить зону активных боевых действий

Оккупанты пытаются заходить на территорию Сумской области

Российские оккупанты пытаются расширить зону активных боевых действий. Вражеские солдаты пытаются малыми штурмовыми группами заходить на территорию Сумской области с целью закрепиться там. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Россияне пытаются заходить в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка. Таким образом они хотят подойти к украинской границе. В этом направлении они накапливают силы.

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"Их задача остается неизменной: максимально глубоко, насколько это возможно, зайти на территорию Сумской области в направлении населенного пункта Новенькое или же немножко левее - в направлении населенного пункта Журавка", - сказал Демченко.

В то же время следует отметить, что оккупантам не удается достичь желаемого, ведь украинские защитники уничтожают группы ДРГ и штурмовые группы оккупантов. За прошедшие дни было ликвидировано не менее 15 российских солдат, еще 10 были ранены и отошли.

Ситуация на Курщине - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на аналитиков ISW, ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области. Украинские удары HIMARS наносят врагу болезненные потери.

Также сообщалось, что ВСУ могут выйти из Курщины в рамках соглашения. Россия и Украина могут провести обмен, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Михаил Шейтельман, эксперт по вопросам политики и военных действий, также прокомментировал возможность обмена территориями между Украиной и Россией. В частности, он ответил, может ли Украина добровольно отдать часть Курской области в обмен на вывод российских войск из Харьковской области.

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