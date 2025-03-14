Прозвучало 11 взрывов: Сумы под массированным ударом 'Шахедов'

Что известно:
- В Сумах прогремели 11 взрывов
- Враг атаковал город Шахедами
- Под ударом оказался объект критической инфраструктуры
Россия осуществила массированную атаку на Сумы. В городе прогремело 11 взрывов. Об этом заявил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь.
Он отметил, что оккупанты ударили шахедами по объекту критической инфраструктуры.
Смотрите видео о массированном обстреле Сум:
Местные жители сообщили о перебоях в электроснабжении и водоснабжении. В Горводоканале отметили, что из-за перебоев со светом на некоторых водозаборах сработала защита, из-за чего и исчезла вода.
"Сохраняем спокойствие. Как только энергетическая ситуация стабилизируется, водоснабжение будет восстановлено", - говорится в сообщении.
В Сумыоблэнерго добавили, что свет исчез из-за атаки ударных дронов на город Сумы.
"В целях безопасности не разглашаем деталей и последствий, чтобы не корректировать дальнейшие действия армии РФ, но работаем в усиленном режиме над восстановлением распределения электроэнергии в каждый дом", - говорится в сообщении.
Атака на Украину - главные новости
Как писал Главред, в результате вечернего удара страны-агрессора РФ по Одессе 11 марта был поврежден сухогруз. Удар РФ нанесла в 20:17 по Одесскому морскому порту. Было зафиксировано попадание баллистической ракеты в угол причальной стенки между 34-м и 35-м причалами.
На судне под флагом Барбадоса, которое прибыло из Алжира и загружало 30 тысяч тонн пшеницы, возник пожар. В это время на борту находилось 12 членов экипажа, в результате удара РФ погибли четыре человека.
Вечером 11 марта дроны атаковали Сумы, Днепр и Харьков. Под атакой были жилые дома и объекты инфраструктуры.
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