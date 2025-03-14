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"На столе есть американское предложение": Зеленский - о режиме тишины на фронте

Ангелина Подвысоцкая
14 марта 2025, 20:26
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Украина готовится начать быстрое движение к завершению войны.
ВСУ, Зеленский
Зеленский заявил, что получил американское предложение по режиму тишины / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Главное из обращения Зеленского:

  • Украина получила американское предложение по режиму тишины
  • Украина может начать движение к завершению войны

Украина уже получила американское предложение по режиму тишины в небе, на море и на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

Он добавил, что уже с этого предложения можно начать быстрое движение к гарантированной безопасности, завершению войны и надежному миру.

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"Мы, украинцы, настроены очень конструктивно. И важно все же дожать Россию к конструктиву. Чтобы закончились все эти российские манипуляции, которые могут только затянуть войну. Я благодарен всем, кто сейчас Украину поддерживает, кто поддерживает наши усилия и шаги ради мира Продолжаем нашу работу ради объединения абсолютно всех, кто может реально помочь, кто может укрепить дипломатию и приблизить мир", - сказал Зеленский.

Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:

Зеленский
Зеленский заявил, что получил американское предложение по режиму тишины / фото: скриншот

Президент также напомнил, что 15 марта состоится саммит европейских партнеров, где будет представлена украинская позиция и реальная информация о том, что происходит на фронте, в частности в Курской области.

"Безопасность - это приоритет. Мир - это приоритет. Независимость Украины - это приоритет", - подытожил Зеленский.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

'На столе есть американское предложение': Зеленский - о режиме тишины на фронте
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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