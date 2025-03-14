'На столе есть американское предложение': Зеленский - о режиме тишины на фронте

Главное из обращения Зеленского:
- Украина получила американское предложение по режиму тишины
- Украина может начать движение к завершению войны
Украина уже получила американское предложение по режиму тишины в небе, на море и на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Он добавил, что уже с этого предложения можно начать быстрое движение к гарантированной безопасности, завершению войны и надежному миру.
"Мы, украинцы, настроены очень конструктивно. И важно все же дожать Россию к конструктиву. Чтобы закончились все эти российские манипуляции, которые могут только затянуть войну. Я благодарен всем, кто сейчас Украину поддерживает, кто поддерживает наши усилия и шаги ради мира Продолжаем нашу работу ради объединения абсолютно всех, кто может реально помочь, кто может укрепить дипломатию и приблизить мир", - сказал Зеленский.
Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:
Президент также напомнил, что 15 марта состоится саммит европейских партнеров, где будет представлена украинская позиция и реальная информация о том, что происходит на фронте, в частности в Курской области.
"Безопасность - это приоритет. Мир - это приоритет. Независимость Украины - это приоритет", - подытожил Зеленский.
Прекращение огня в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.
На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.
Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.
Другие новости:
- Украина начала формировать команду для контроля перемирия - Сибига
- "Тысячи бойцов ВСУ полностью окружены": что на самом деле происходит в Курской области
- "У нас есть хорошая возможность завершить войну": Зеленский сделал ряд важных заявлений
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред