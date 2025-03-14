'У нас хорошая возможность завершить войну': Зеленский сделал ряд важных заявлений

Владимир Зеленский рассказал о мирном плане, прекращении огня и затягивании войны со стороны Путина.

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Зеленский сделал ряд новых заявлений / Коллаж: Главред, фото: скриншот Суспільне, 22 отдельная механизированная бригада

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Украина согласилась на прекращение огня

В период тишины можно подготовить мирный план

Путин не хочет прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас у Украины есть хорошая возможность завершить войну. При этом сделать это можно быстро. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

"В Украине мы хотим мира. С первых минут этой войны мы хотели только одного - чтобы Россия оставила наших людей в покое, а российские оккупанты убрались с нашей земли. Это естественное желание для любой нации - стремление к независимости и безопасности. Именно за это мы боремся. Боремся как оружием, так и дипломатией. Сейчас у нас есть хорошая возможность завершить эту войну, завершить ее быстро и обеспечить мир", - написал Зеленский.

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Он добавил, что сразу согласился на прекращение огня, когда ему сообщили о таком предложении прямо из Саудовской Аравии.

"Американская сторона предложила пойти дальше - немедленное и безусловное прекращение огня на суше. Когда наша команда в Джидде услышала это предложение, они связались со мной, и я немедленно согласился. Мы не хотим играть в игры с войной. Каждый день войны - это потеря жизней наших людей, а это самое дорогое, что мы имеем", - сказал Зеленский.

Это станет первым шагом. В дальнейшем нужен контроль за прекращением огня. Также необходимы гарантии безопасности.

Путин не хочет прекращения огня

Зеленский добавил, что он не будет саботировать этот процесс и отметил, что российский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения огня.

"Путин не может выйти из этой войны, потому что тогда он останется ни с чем. Именно поэтому он сейчас делает все возможное, чтобы саботировать дипломатию, выставляя чрезвычайно сложные и неприемлемые условия с самого начала, еще до прекращения огня. Путин попытается втянуть всех в бесконечные дискуссии так же, как он это сделал с "Минском", тратя дни, недели и месяцы на бессмысленные переговоры, пока его оружие продолжает убивать людей. Каждое условие, которое выдвигает Путин, - это лишь попытка заблокировать любую дипломатию. Вот как работает Россия. И мы предупреждали об этом", - сказал Зеленский.

"Мы могли бы подготовить надежный мирный план"

Президент Украины отметил, что Украине нужен настоящий мир, который будет предусматривать недопущение затягивания войны. Он призывает партнеров давить на РФ и сделать сильные шаги, чтобы остановить эту войну.

"Давление должно быть на Россию. Только решительные действия могут прекратить эту войну, которая длится уже годами", - отметил Зеленский.

Он добавил, что в период тишины Украина могла бы подготовить надежный мирный план, положить его на стол, обсудить детали и реализовать его.

"Мы готовы. Мы считаем, что ответственность наших партнеров заключается в том, чтобы обеспечить готовность России прекратить войну - не искать причин, чтобы она продолжалась еще недели, месяцы или годы, а положить ей конец. Путин сам войну не завершит. Но силы Америки достаточно, чтобы заставить его это сделать. Нужны сильные шаги. Нужно сильное давление на единственного, кто хочет продолжать эту войну. Именно это означает "мир благодаря силе", - подытожил Зеленский.

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