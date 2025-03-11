'В следующие несколько дней': в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

В США анонсировали переговоры с россиянами о прекращении огня в Украине в ближайшие дни и заявили о продвижении этой идеи на международном уровне.

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В США сделали заявление о прекращении огня в Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

О чем сказал Волтц:

США будут продвигать прекращение огня в переговорах с РФ и на мировом уровне

Переговоры с россиянами состоятся в ближайшие дни

Советник по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что США продолжат продвигать инициативу о прекращении огня, как для России, так и на международном уровне.

Как передает Суспільне в разговоре с журналистами после переговоров в Джидде он сообщил, что госсекретарь Марко Рубио представит это предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

видео дня

Волтц также отметил, что Трамп начал эти дипломатические усилия еще в Овальном кабинете, ведя переговоры с президентами Путиным и Зеленским.

"Теперь, когда челночная дипломатия продолжается, у нас есть делегация относительно следующих шагов с российской стороны и у нас есть делегация относительно следующих шагов с украинской стороны. Я буду говорить с российским коллегами в ближайшие дни", - подчеркнул Волтц.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между делегациями Украины и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, завершились. По итогам встречи в Джидде стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине, что указано в их совместном заявлении.

Во время переговоров Киев предложил три основные инициативы: обеспечение безопасности в воздухе и на море, а также меры по укреплению доверия. Украинская сторона также поддержала предложение Вашингтона о полном прекращении огня на 30 дней. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Встреча представителей Украины и США 11 марта в Саудовской Аравии была "продуктивной" и дала положительные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, итоги переговоров свидетельствуют о прогрессе, передает Sky News.

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