'В следующие несколько дней': в США сделали заявление о прекращении огня в Украине

О чем сказал Волтц:
- США будут продвигать прекращение огня в переговорах с РФ и на мировом уровне
- Переговоры с россиянами состоятся в ближайшие дни
Советник по национальной безопасности Майк Волтц заявил, что США продолжат продвигать инициативу о прекращении огня, как для России, так и на международном уровне.
Как передает Суспільне в разговоре с журналистами после переговоров в Джидде он сообщил, что госсекретарь Марко Рубио представит это предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.
Волтц также отметил, что Трамп начал эти дипломатические усилия еще в Овальном кабинете, ведя переговоры с президентами Путиным и Зеленским.
"Теперь, когда челночная дипломатия продолжается, у нас есть делегация относительно следующих шагов с российской стороны и у нас есть делегация относительно следующих шагов с украинской стороны. Я буду говорить с российским коллегами в ближайшие дни", - подчеркнул Волтц.
Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры между делегациями Украины и США, состоявшиеся в Саудовской Аравии, завершились. По итогам встречи в Джидде стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине, что указано в их совместном заявлении.
Во время переговоров Киев предложил три основные инициативы: обеспечение безопасности в воздухе и на море, а также меры по укреплению доверия. Украинская сторона также поддержала предложение Вашингтона о полном прекращении огня на 30 дней. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
Встреча представителей Украины и США 11 марта в Саудовской Аравии была "продуктивной" и дала положительные результаты, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам, итоги переговоров свидетельствуют о прогрессе, передает Sky News.
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