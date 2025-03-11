Встреча в Саудовской Аравии и удар по Москве: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 11 марта февраля по состоянию на 20:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 20:00 11 марта / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

Главные новости Украины по состоянию на 20:00. Подборка Главреда:

Взрывы, пожары и закрытые аэропорты: РФ массированно атаковали дроны

В ночь на 11 марта в РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск.

Мэр Москвы сообщил о десятках сбитых беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.

видео дня

Как пишут российские Telegram-каналы, о звуках взрывов жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедово стали сообщать после трех часов утра.

Трамп запустил сценарий Кэллога в отношении Украины: The Telegraph раскрыл 5 пунктов плана

Решения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по Украине продиктованы реализацией плана спецпредставителя Белого дома по Киеву и Москве Кита Келлога. Документ был представлен три года назад, и, похоже, именно по его пунктам сейчас движется Трамп.

"Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам", - пишет The Telegraph.

У Зеленского заявили о начале переговоров с США в Саудовской Аравии: что известно

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры украинской и американской делегаций. На переговоры уже прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", - написал Ермак в Telegram.

Останется без защиты США: назван тревожный прогноз для Европы

Возможен сценарий, при котором Европа останется без военной помощи со стороны своего главного союзника - Соединенных Штатов Америки. Следует готовиться к такому варианту развития событий. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел.

Как сообщает Novinki.cz, он рассказал о том, что в условиях изменения позиции Вашингтона, европейцам надо позаботиться о возможности защиты своих государств.

ВСУ стабилизировали ситуацию на одном из самых горячих направлений: детали

Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на Покровском направлении. Российские оккупанты вынуждены были снизить количество штурмов, однако по-прежнему прибегают к попыткам продвижения. Об этом заявил начальник пресс-службы бригады Червона Калина Национальной гвардии Николай Коваль.

В эфире Киев 24 он рассказал о том, что противник продолжает отправлять в бой новых оккупантов. Украинцы ликвидируют вражеские силы.

РФ атаковала Искандером и 126 БПЛА: есть последствия в пяти областях Украины

С вечера 10 марта россияне атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М и 126-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Ракету и 79 дронов удалось сбить. Последствия вражеской атаки зафиксировали в пяти областях.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что с 19:00 понедельника, 10 марта, оккупанты запустили по Украине баллистическую ракету Искандер-М из района Таганрога - РФ и 126 ударных БПЛА типа Shahed, а также беспилотники-имитаторы различных типов по направлениям: Орел, Шаталово, Миллерово-Морск, Курск.

Встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии уже началась: подробности

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии началась в 11:00 по киевскому времени. Консультации будут проходить исключительно на уровне делегаций, однако не исключается встреча президента Владимира Зеленского с американским госсекретарем Марком Рубио.

На сайте Госдепа опубликовали сообщение, согласно которому встреча в Эр-Рияде началась в 12 часов по местному времени (11 часов по Киеву).

Встреча Украины и США стартовала: первые заявления Киева, кадры

Встреча Украины и США в Саудовской Аравии официально началась. Главными темами станут путь к миру и отношения двух стран. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел.

"Ключевыми темами встречи станут путь к миру и двусторонние отношения Украины и США", - уточнили в МИД Украины.

Переговоры Украины и США: Ермак назвал главную цель Киева

Украина готова двигаться к миру и рассчитывает на гарантии безопасности, которые стали бы предохранителем от повторения российской агрессии в будущем. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии, руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В комментарии Суспільному он сказал о том, что сейчас главная задача - начать мирный процесс.

В Москве заявили о новом ударе ракетами Орешник по Украине - что известно

В ночь на 11 марта беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, что стало самым массовым налетом дронов на российскую столицу. Мэр Москвы подтвердил масштабы атаки, а Минобороны РФ заявило о 337 якобы сбитых БпЛА. В ответ на этот удар председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил нанести ракетный удар ракетами "Орешник" по Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

У Европы есть козырь для военной помощи Украине: Жданов раскрыл детали

Европейские страны практически исчерпали свои запасы вооружений, однако есть еще стратегические склады. Задача Украины - убедить европейцев дать оружие Киеву из своих запасов. Возможности у Европы есть, нужно лишь их реализовать. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что у Европы еще есть вооружения, которые можно было бы поставить Украине.

США "исключили" возвращение Украины к границам 2014 или 2022 года: появилась реакция ГПД

США хотят увидеть, на какие уступки пойдет Киев. Об этом заявил корреспондент Sky News Алекс Росси, комментируя сегодняшнюю встречу в Саудовской Аравии делегаций Украины и США, во время которой обсудят пути прекращения войны.

"Похоже, что украинцам придется пойти на довольно болезненные уступки, но есть надежда, что когда эти переговоры закончатся, мы увидим и поймем, какой будет форма прекращения огня", - говорит он.

Тяжелые последствия для Москвы: в Генштабе раскрыли детали массированного удара по России

В ночь на 11 марта подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ, Главного управления разведки МО Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении ее вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Электроэнергия в Украине подорожает: кому из украинцев придется платить больше

В мае 2025 года часть украинских потребителей столкнется с повышением тарифов на электроэнергию. Причиной этого стала отмена специального льготного тарифа, который действовал для владельцев домов с системами электроотопления. Об этом сообщает энергетическая компания Yasno.

Как быстро закончится война: The Economist дало четкий прогноз инвесторов мира

После переизбрания Дональда Трампа на пост президента США финансовые рынки отреагировали заметным ростом оптимизма. Любые сигналы, указывающие на возможность долговременного мира в Украине, вызывают положительные колебания, пишет The Economist.

По данным издания, наиболее заметный рост демонстрируют европейские активы. Акции оборонных компаний, в частности Hensoldt, Leonardo и Rheinmetall, подорожали более чем вдвое по сравнению с уровнем до выборов в США. Что интересно, а вот американские гиганты Lockheed Martin и L3Harris потеряли более 10% стоимости.

Переговоры в Саудовской Аравии: в США выступили с первым заявлением о ходе встречи

Советник по национальной безопасности США заявил, что переговоры с Украиной в Саудовской Аравии "продвигаются". Такое заявление он сделал в комментарии CNN во время перерыва в обсуждениях с украинской стороной.

Госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Волца заметили в вестибюле отеля Ritz-Carlton в Джидде, Саудовская Аравия, где продолжаются переговоры между представителями США и Украины.

Компромисс по оккупированным территориям: СМИ сообщили, на что готов пойти Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин не намерен идти на компромисс на мирных переговорах в вопросах временно оккупированных территорий, введения миротворцев и нейтралитета Украины.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на представителей служб безопасности. Такая позиция главы Кремля усложняет путь президента США Дональда Трампа к установлению надежного мира.

Платить придется вдвое больше: тарифы на воду в Украине вырастут

В Украине снова могут вырасти тарифы на водоснабжение и водоотвод. Ожидается, что цены повысят в два этапа, начиная с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает издание "На пенсии" со ссылкой на НКРЭКУ.

Второй раунд переговоров стартовал: что уже обсудили делегации Украины и США

В Саудовской Аравии пятый час продолжается встреча делегаций Украины и США. Во время первого раунда переговоров обсудили предложение Украины о режиме тишины на море и в небе, а также соглашение об ископаемых. Об этом сообщило Общественное.

Торговая война с Оттавой: Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий из Канады

Президент США Дональд Трамп поручил министру торговли увеличить с 25% до 50% пошлину на импорт из Канады всей стали и алюминия.

Он обосновал в соцсети Truth свое решение установленной канадской провинцией Онтарио 25% пошлиной на экспорт электроэнергии в Соединенные Штаты как ответ на начатую США торговую войну.

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