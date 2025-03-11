Тяжелые последствия для Москвы: в Генштабе раскрыли детали удара по России

В результате атаки зафиксировано попадание по Московскому НПЗ, который обеспечивает 40-50% потребностей столицы РФ в дизтопливе и безнзине, отметили в Генштабе.

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Зафиксировано попадание по стратегическим целям в Москве / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорится в сообщении Генштаба ВСУ:

В результате атаки по Москве есть попадание по Московскому НПЗ

Из-за действий российской ПВО пострадали ряд объектов гражданской инфрастрктуры РФ

В ночь на 11 марта подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ, Главного управления разведки МО Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны, нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованных в обеспечении ее вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным военных, в результате массированной атаки по территории России зафиксированы попадания по производственным мощностям Московского нефтеперерабатывающего завода, который перерабатывает 11 млн тонн нефти в год и обеспечивает 40-50% потребностей Москвы в дизельном топливе и бензине.

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Также взрывы произошли в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Стальной конь" (Орловская область, РФ), которая контролирует технологические процессы нефтепровода "Дружба" и играет важную роль в поставках нефти в морской порт "Усть-Луга" (Ленинградская область).

"Из открытых источников известно, что в результате действий противовоздушной обороны российского агрессора, пострадал ряд объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны имеют подробную информацию о стратегических объектах, которые используются для поддержки российской вооруженной агрессии, придерживаются норм международного гуманитарного права и принимают меры для максимальной безопасности гражданского населения.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, европейские страны почти исчерпали свои запасы вооружений, однако стратегические резервы все еще остаются. Задача Украины - убедить европейских партнеров передать оружие из этих запасов. Такие возможности существуют, нужно лишь их реализовать, заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов.

В ночь на 11 марта дроны атаковали Москву и Подмосковье, совершив самый массовый налет беспилотников на российскую столицу. Мэр Москвы подтвердил масштаб удара, а Минобороны РФ заявило о 337 якобы сбитых дронов. В ответ председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил нанести ракетный удар по Украине с использованием ракет "Орешник", передают российские СМИ.

Украина стремится к миру и рассчитывает на гарантии безопасности, которые сделают невозможным повторение российской агрессии. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с США в Саудовской Аравии. В интервью "Суспільному" он подчеркнул, что ключевая задача сейчас - запустить мирный процесс.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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