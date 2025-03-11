В Москве заявили о новом ударе ракетами Орешник по Украине - что известно

В Госдуме РФ призвали к ударам по Украине ракетами "Орешник" после массированной атаки сотен ударных БПЛА по территории России.

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В Москве сделали заявление об ударе несколькими ракетами Орешник по Украине / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

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В ночь на 11 марта состоялась крупнейшая атака дронов по Москве и Подмосковью

В Госдуме РФ призвали к ударам ракетами "Орешник" по Украине

Удары украинских дронов являются сигналом для Путина

В ночь на 11 марта беспилотники атаковали Москву и Подмосковье, что стало самым массовым налетом дронов на российскую столицу. Мэр Москвы подтвердил масштабы атаки, а Минобороны РФ заявило о 337 якобы сбитых БпЛА. В ответ на этот удар председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил нанести ракетный удар ракетами "Орешник" по Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

"Решение за Верховным главнокомандующим (диктатором и военным преступником Владимиром Путиным - ред.), но, думаю, будет нелишним (запустить "Орешник" - ред.), лучше даже не один", - сказал депутат. видео дня

Картаполов назвал атаку "чисто пропагандистской акцией", которая якобы не имела военных целей и была, по его мнению, посвящена переговорам Украины и США в Саудовской Аравии.

"Они показывают, что они "крутые", что-то могут, поэтому надо их тушить, уничтожать и приводить в порядок, больше ничего", - подытожил Картаполов.

Какова цель удара по Москве

В то же время, массированные удары украинских беспилотников по Подмосковью являются сигналом Кремлю о необходимости прекращения огня, заявил глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, сообщает Bild.

В своем Telegram Коваленко также обратил внимание на странный информационный фон, сопровождающий сообщения об атаках неизвестных дронов на территории России.

"А ничего, что Россия каждую ночь запускает более 100 дронов по Украине, ракетами атакует гражданских, дронами бьет по Киеву и другим городам. Ежедневно и каждую ночь, и эта не была исключением. Пусть Путин прекращает обстрелы Украины - он это начал, он ежедневно это делает", - резюмировал он.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 марта в разных регионах России прогремели взрывы. Неизвестные беспилотники атаковали территории Подмосковья, Рязани и Курска. По словам мэра Москвы, десятки дронов, направлявшихся в российскую столицу, были сбиты.

Украинские силы нанесли мощные удары по ключевым стратегическим объектам российских оккупантов, что подтвердил Генштаб ВСУ. В частности, украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области, продукция которого активно использовалась российской армией. Завод ежемесячно изготавливал около 840 тысяч тонн высококачественного реактивного топлива.

Накануне, в ночь на 10 марта, удару дронов подвергся и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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