"Мы накопили жирок": Жданов сказал, сколько Украина продержится без помощи из США

Жданов напомнил, что в бюджете США на текущий год не предусмотрено ни одного цента военно-технической помощи Украине.

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Жданов сказал, сколько Украина продержится без помощи из США / коллаж: Главред, фото: sprotyv.info

Вы узнаете:

Насколько хватит Украине уже предоставленной помощи из США

На что надеется Украина

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду оценил, какими для Украины будут последствия решения американского президента Дональда Трампа о прекращении военной помощи и как скоро Украина почувствует нехватку вооружения на фронте.

"Мы накопили "жирок", и у нас есть запас примерно на полгода. Так что где-то до середины лета тех пакетов помощи США, которые были предоставлены в прошлом году и сейчас, нам хватит для ведения боевых действий. Помимо этого, нам еще будут помогать наши европейские партнеры. То есть чисто на американской помощи мы продержимся еще полгода", - говорит Жданов.

Он также напомнил, что в американском бюджете на текущий год не предусмотрено ни одного цента военно-технической помощи Украине.

"Однако давайте зададим себе вопрос – о какой вообще помощи от США в 2025 году мы ведем речь? Этой помощи не существует. Вспомните, с первого дня своей предвыборной кампании Дональд Трамп сказал, что Украина не получит ни цента. И после инаугурации Трампа, которая состоялась 21 января, Конгресс проголосовал бюджет США на 2025 год. Так вот, этот бюджет не предусматривает ни одного цента военно-технической помощи Украине. О чем мы с вами тогда говорим?", - риторически спрашивет эксперт.

По его словам, Дональд Трамп выполнил свое обещание не давать Украине помощь, однако есть Европа, на которую Украина надеется.

"Вообще, расклад сейчас примерно такой: 30% США, 30% Европа, а также Украина худо-бедно вышла на 40% обеспечения своих Сил обороны военно-техническим имуществом. Поэтому у нас есть возможность эти 30% от США заменить. Да, Стармер пообещал, что будет уговаривать Трампа на всех площадках возобновить помощь Украине. Однако пока что мы не понимаем, о какой помощи идет речь, потому что она нигде не заложена", - добавил Жданов.

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Приостановка помощи США Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Франция готова передавать Киеву свои разведданные вместо США. Французская разведка суверенна и имеет собственные возможности, сообщил Себастьян Лекорню.

Напомним, ранее сообщалось о том, что компания Maxar, специализирующаяся на спутниковых снимках высокого качества, ограничила бесплатный доступ к своим изображениям. Однако информация о полном запрете для Украины не соответствует действительности.

Как сообщал Главред, США временно приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News. Она уточнила, что вопрос дальнейшего финансирования находится на рассмотрении, а решение еще не принято.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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