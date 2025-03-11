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Мирный план Трампа: Жданов назвал позитивный и негативный сценарий для Украины

Анна Ярославская
11 марта 2025, 11:32
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Заморозка конфликта вероятна при обоих вариантах развития событий.
Дональд Трамп, путин, ВСУ
Дональд Трамп и Владимир Путин могут поссориться / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Главные тезисы:

  • Трамп и Путин могут переругаться
  • Без военной помощи США Украина не пропадет
  • Глава Кремля может спровоцировать гражданскую войну в Украине

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны России против Украины и спрогнозировал, к какому результату они могут привести.

По словам Жданова, есть два сценария - негативный и позитивный.

"Позитивный прогноз предполагает, что Трамп и Путин в конечном итоге переругаются. Потому что противоречие интересов очень существенное. Договориться им не удастся. Путин будет обижаться на Трампа, потому что тот вряд ли сможет выполнить свои обязательства в плане склонения Украины к капитуляции. А другой вариант Путина не устроит. Заморозка конфликта Путина устроит временно и не в полной мере", - сказал эксперт в интервью Главреду.

Жданов считает, что без американского оружия Украина справится, но можем потерять часть территории.

"Конфликт будет заморожен, но мы сохраним субъектность государства Украина, и это самое главное", - добавил он.

Второй сценарий - негативный - предполагает, что, заморозив конфликт, Путин может спровоцировать гражданскую войну в Украине, противостояние власти и некоторых силовых структур и основной массы населения, которая принимала участие в этой войне.

"Но после гражданской войны будет светлая полоса", - сказал Жданов.

Смотрите видео - Интервью Олега Жданова, в котором он рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости

Как писал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит происходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

11 марта на переговоры прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии началась в 11:00 по киевскому времени. Консультации будут проходить исключительно на уровне делегаций, однако не исключается встреча президента Владимира Зеленского с американским госсекретарем Марком Рубио.

США планируют использовать встречу украинской и американской делегаций.для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

Financial Times писало о том, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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