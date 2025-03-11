Мирный план Трампа: Жданов назвал позитивный и негативный сценарий для Украины

Главные тезисы:
- Трамп и Путин могут переругаться
- Без военной помощи США Украина не пропадет
- Глава Кремля может спровоцировать гражданскую войну в Украине
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов оценил усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию войны России против Украины и спрогнозировал, к какому результату они могут привести.
По словам Жданова, есть два сценария - негативный и позитивный.
"Позитивный прогноз предполагает, что Трамп и Путин в конечном итоге переругаются. Потому что противоречие интересов очень существенное. Договориться им не удастся. Путин будет обижаться на Трампа, потому что тот вряд ли сможет выполнить свои обязательства в плане склонения Украины к капитуляции. А другой вариант Путина не устроит. Заморозка конфликта Путина устроит временно и не в полной мере", - сказал эксперт в интервью Главреду.
Жданов считает, что без американского оружия Украина справится, но можем потерять часть территории.
"Конфликт будет заморожен, но мы сохраним субъектность государства Украина, и это самое главное", - добавил он.
Второй сценарий - негативный - предполагает, что, заморозив конфликт, Путин может спровоцировать гражданскую войну в Украине, противостояние власти и некоторых силовых структур и основной массы населения, которая принимала участие в этой войне.
"Но после гражданской войны будет светлая полоса", - сказал Жданов.
Смотрите видео - Интервью Олега Жданова, в котором он рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:
Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости
Как писал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит происходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.
11 марта на переговоры прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.
Встреча делегаций США и Украины в Саудовской Аравии началась в 11:00 по киевскому времени. Консультации будут проходить исключительно на уровне делегаций, однако не исключается встреча президента Владимира Зеленского с американским госсекретарем Марком Рубио.
США планируют использовать встречу украинской и американской делегаций.для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
Financial Times писало о том, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
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Кто такой Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.
С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.
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