Patriot и F-16 заменить есть чем: Жданов объяснил, почему Украина может воевать без помощи США

Полковник запаса Олег Жданов рассказал, что будет с войной в Украине после прекращения военной помощи США, а также описал позитивный и негативный сценарии.

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Из-за прекращения военной помощи Украине у Трампа начнутся проблемы уже через полгода – Жданов / Коллаж: Главред

Последствия конфликта Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме не заставили себя долго ждать. Президент США решил проучить несговорчивого украинского коллегу и попробовать заставить его соглашаться на все, что он сочтет нужным для прекращения войны. Так, Трамп принял решение приостановить поставки американской военной помощи Украине.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал, какими будут последствия прекращения военной поддержки Украины Соединенными Штатами Америки, чем наша страна может заменить американские комплексы Patriot и самолеты F-16, какие проблемы с вооружением у России начнутся к июню, а также каковы позитивный и негативный сценарии для Украины.

Прежде всего, не могли бы вы объяснить, какую именно военную помощь от США перестанет получать Украина после соответствующего решения Трампа? Речь идет об абсолютно всех видах вооружений и любой поддержке или о чем-то конкретном?

Речь идет о вполне конкретной программе – о президентской программе помощи США PDA. Именно по этой программе Украине прекратили оказывать помощь.

В конце прошлого года Джо Байден начал проводить аудит всех выделенных средств, в результате чего выяснилось, что довольно большая сумма "зависла" нереализованной. Американцы разделили помощь на три больших пакета – больше миллиарда долларов каждый, на общую сумму 3,8 млрд долларов военно-технической помощи Украине. И эти три пакета в экстренном порядке начали поставлять нам. Так, в Украину зашло 90% этих пакетов.

Соответственно, все, что успел остановить Трамп, – это оставшиеся 10% от трех пакетов на общую сумму 3,8 млрд долларов.

Смотрите видео, в котором Олег Жданов рассказал, как Украина будет воевать без военной помощи США:

Какими для Украины будут последствия решения Трампа о прекращении военной помощи? Как скоро и как именно мы это почувствуем на фронте и в тылу?

Мы накопили "жирок", и у нас есть запас примерно на полгода. Так что где-то до середины лета тех пакетов помощи США, которые были предоставлены в прошлом году и сейчас, нам хватит для ведения боевых действий. Помимо этого, нам еще будут помогать наши европейские партнеры. То есть чисто на американской помощи мы продержимся еще полгода.

Однако давайте зададим себе вопрос – о какой вообще помощи от США в 2025 году мы ведем речь? Это помощи не существует. Вспомните, с первого дня своей предвыборной кампании Дональд Трамп сказал, что Украина не получит ни цента. И после инаугурации Трампа, которая состоялась 21 января, Конгресс проголосовал бюджет США на 2025 год. Так вот, этот бюджет не предусматривает ни одного цента военно-технической помощи Украине. О чем мы с вами тогда говорим?

Трамп выполнил свое обещание не давать Украине помощь. У нас есть Европа, на которую мы надеемся и уповаем, что она нам окажет помощь.

Вообще, расклад сейчас примерно такой: 30% США, 30% Европа, а также Украина худо-бедно вышла на 40% обеспечения своих Сил обороны военно-техническим имуществом. Поэтому у нас есть возможность эти 30% от США заменить.

Да, Стармер пообещал, что будет уговаривать Трампа на всех площадках возобновить помощь Украине. Однако пока что мы не понимаем, о какой помощи идет речь, потому что она нигде не заложена.

Трамп выполнил свое обещание не давать Украине помощь, отметил Жданов / Фото: Офис президента Украины

Какие виды американских вооружений, ракет, систем и т.д., способна перекрыть Европа своими силами? И какие позиции мы точно ничем не сможем компенсировать?

Таких позиций не существует. И именно поэтому на международном рынке вооружений акции военно-промышленного комплекса США летят вниз, а акции европейских компаний – вверх.

Давайте рассмотрим основные виды вооружения, например, танки. Сколько у нас американских Abrams, аж 30 штук? А сколько немецких Leopard? Почти 400 танков Leopard в составе Сил обороны Украины. Да, Bradley – хорошая машина, которая показала свою живучесть. Но немецкий Murder ненамного хуже, чем американский Bradley. А шведская CV 90 намного лучше, чем Bradley.

Если говорить о комплексах Patriot, то следует начать с того, сколько этих комплексов нам предоставили США за три года – ни одного. Все комплексы Patriot нам передали наши партнеры. Да, американцы дали немножко противобаллистических ракет к этому комплексу, но потом эти ракеты нам поставляли Япония и Испания, но не Штаты. У этих стран есть лицензия на производство этих ракет, так почему бы им их нам не предоставлять. Тем более, Трамп сказал, что за деньги продаст любое оружие, хоть себя самого. То есть это вооружение можем покупать мы сами, или же наши партнеры могут покупать его для нас.

Однако на сегодняшний день SAMP/T, европейский аналог Patriot, итало-французский комплекс, даже получше американского комплекса: его противобаллистическая ракета летит в два раза дальше, чем у Patriot. Так почему бы не заменить его?

По мнению Жданова, американскую Patriot могут заменить европейским аналогом SAMP/T, который по некоторым характеристикам лучше Patriot / Фото: Википедия

США уже наложили вето на передачу самолетов F-16: Штаты отложили поставку Нидерландам F-35, в результате Нидерланды на год отложили передачу нам F-16. Не знаю, как там Нидерланды разберутся с Lockheed Martin, потому что за такие вещи (невыполнение условий контракта) в коммерческой среде положено платить неустойку. Тем не менее, у нас есть Швеция и Великобритания, и мы можем попросить Eurofighter и Gripen. Кстати, шведский Gripen получше F-16 будет: во-первых, он дешевле почти в два с лишним раза, а, во-вторых, он более универсальный и берет практически все европейское вооружение на борт. Плюс у нас уже есть пилоты французских Mirage, и мы уже можем их сами обучать. Только бы Макрон согласился нам дать Mirage.

Так что на сегодняшний день нет американского вооружения, которое было бы критическим для Сил обороны Украины.

Выходит, сейчас нет оснований говорить о том, что это решение Трампа существенно ослабит нашу систему ПВО, и перед какими-то типами российских ракет теперь мы станем более уязвимы?

Все так, никаких оснований нет.

Единственное – если вдруг, условно говоря, завтра Путин начнет массированный ракетный обстрел, то у нас тогда через какой-то период времени начнут заканчиваться ракеты к ПВО.

Кстати, обратите внимание, что в последнее время над Киевом противоракеты не летают. Принято решение, что "шахеды" мы сбиваем только зенитно-артиллерийскими средствами, то есть максимум немецкими Gepard и минимум крупнокалиберными пулеметами. Ракетами никто "шахеды" не сбивает.

Так что, если Путин начнет массированные ракетные удары по территории Украины, то наша система ПВО продолжит дежурить в том же режиме, что и сейчас.

У России огромные проблемы с МиГ-31, потому бить Кинжалами по Украине ей стало сложно, считает Жданов / Фото: Википедия

А вы думаете, Путин не начнет массированные ракетные атаки, вдохновившись таким ходом событий?

Россия может нанести ракетный удар, но таких массированных атак и так часто, как раньше, она наносить уже не сможет.

Вспомните, еще в ноябре-декабре Путин кошмарил нас МиГ-31: они постоянно поднимались в воздух по одному-два самолета, а мы были вынуждены по всей территории страны объявлять тревогу. Сегодня россияне нашли один МиГ, который смогли завести. Дело в том, что у МиГ-31 одноразовый двигатель – после 350 часов работы его выбрасывают и ставят новый. А производство двигателей было прекращено до 2000 года. Так что россиянам надо или по свалкам лазить и восстанавливать старые движки и продлевать им ресурс, или больше они ракету Кинжал не поднимут.

У России огромные проблемы с пусковыми установками. Даже пусковая установка Искандера имеет ресурс на пуски ракет: она рассчитана осуществлять до 50 пусков, а дальше нужно проводить средний ремонт, чтобы восстановить ее способности.

То же самое касается пусковой установки Калибров. Обратите внимание, уже российские фрегаты не применяются в ракетных ударах. Максимум – выходит подводная лодка или малые ракетные корабли. А там не восемь, а четыре Калибра на борту.

Заметна ли, на ваш взгляд, готовность Европы не на словах, а на деле нарастить поставки Украины военной помощи из своих запасов? И есть ли у Европы нужное количество этих запасов, чтобы поставить Украине?

Начнем с конца – запасы есть. На сегодняшний день Европа выбрала свои склады текущего довольствия, но стратегические склады еще никто не открывал. Наша задача – убедить Европу в том, что нужно открыть стратегические склады и предоставить запасы Украине. Не в полном объеме, конечно же, а в необходимом объеме.

Европа готова разворачивать ВПК и перевооружаться. Включая Украину. Об этом говорит план, который подготовила Урсула фон дер Ляйен и представила Еврокомиссии, на 800 млрд евро. Это очень позитивный для нас сигнал. Европейцы сейчас рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса. Ведь Европа готовит нам пакет помощи на 20 млрд евро, плюс перевооружение Европы на 800 млрд евро, а Орбан, как всегда, ставит палки в колеса.

Для нас было бы лучше, если бы Европа дала нам оружие со складов, пока развернется европейский ВПК. Однако, насколько я вижу, европейцы настроены сначала развернуть ВПК, а уже после этого поставлять нам вооружение.

Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения Европы, включая Украину, на 800 млрд евро, отметил Жданов / Фото: Офис президента Украины

Развертывание ВПК – процесс не быстрый. Что Украина будет делать весь этот период без оружия?

Это вопрос технологий. Европа еще может отдавать нам, допустим, танки Leopard 1А5, но рассчитывать на Leopard 2А4 для нас проблематично. Вот о чем я говорю. У Европы еще есть на складах машины и вооружения, которые она могла бы нам предоставить.

Германия, Чехия, Словакия впереди планеты всей. Чехия и Словакия выпускают артиллерию, в частности, САУ Zuzana и Dana. Rheinmetall разворачивает свои заводы и готов собирать БМП и танки, в том числе Gepard. Кстати, в этом году у Iris-Т может появиться противоракета, работающая по баллистике. Сейчас к этому комплексу испытывается ракета, которая будет бороться с баллистическими целями. Тогда наши возможности вырастут еще: кроме SAMP-T, появится комплекс Iris-T.

Возможности есть всегда, вопрос – в реализации этих возможностей. Нужно вести сложный политический и дипломатический диалог, чтобы все это протолкнуть.

Как скоро может быть запущена схема закупок американского оружия для Украины за европейские деньги? Может ли Трамп быть настолько обижен и оскорблен после встречи с Зеленским, что заблокирует для нас и эту опцию?

Нет. Трамп – бизнесмен, действующий по принципу "деньги не пахнут". Поверьте, он и маму родную продал бы если бы ему предложили хорошую сумму. И он прямо говорит, что за деньги даст Украине что угодно – мол, хоть F-35 берите, только платите деньги.

Показательным моментом являются долгосрочные контракты. Помощь в размере 62 млрд долларов включала в себя контракты на 31 млрд долларов по закупке вооружения у американских предприятий ВПК. Так вот запрет Трампа на поставки вооружений не коснулся ни одного долгосрочного контракта. Контракты заключены, заводы работают, часть контрактов уже проплачена, потому что эти деньги есть в бюджете, и мы будем получать вооружение по этим контрактам до конца 2026 года.

За деньги Трамп предоставит Украине что угодно, даже F-35, заверил Жданов / Фото: Офис президента Украины

Ни один контракт не остановлен. Иначе американские заводы просто порвут Трампа, если будет отозван оборонзаказ, забраны деньги у предприятий, тогда же предприятия остановят конвейер и будут вынуждены уволить рабочих. В этом случае на следующий же день профсоюзы будут уже в суде. И как же тогда "великая Америка для американцев"?

Трамп объявил войну всему миру, особенно экономическую. В Европе тоже не глупые люди – зачем им кормить чужую экономику? Вот они и готовы вложить 800 млрд евро в свой же ВПК, для себя любимых.

Ведь акции американских компаний на международном рынке вооружений падают потому, что Европа сказала, что сама произведет все оружие, а американские танки ей сто лет не нужны. Вот в чем проблема! Через полгода Трампа будут пинать ногами, тыкать в него пальцем и спрашивать, что он наделал, почему никто не покупает американское оружие.

Тот же Himars, который мы раскрутили и создали производителю очередь на два года вперед, есть у немцев – у немцев есть лицензия, и у них он называется Mars. Но это тоже установка М270. Да, она на гусеничном ходу, а не на колесном, но у нее два пакета снарядов, а не один, как у Himars, она мощнее.

Правильно ли я вас поняла: получается, что предприятия американского ВПК все равно рано или поздно создадут Трампу проблемы, несмотря на то, что контракты продолжают выполняться?

Нет, Трамп им создает проблемы. Он закладывает бомбу замедленного действия, которая через полгода скажется на финансовом состоянии предприятий американского ВПК.

То есть у Трампа вполне могут начаться проблемы именно внутри США из-за того, что он делает сейчас?

Да. Абсолютно верно.

Ярким примером таких проблем являются американские фермеры. Ассоциация американских фермеров уже написала письмо Трампу, в котором сказали, что Трамп – не совсем грамотный товарищ, а потому у фермеров гниет сельхозпродукция прямо на баржах, которую они не могут отправить, их контрагенты отказываются от дальнейших закупок из-за "войны пошлин", которую устроил Трамп. В частности, Канада отказалась закупать американскую сельхозпродукцию – такой ответный удар нанес Трюдо. Вот у фермеров и гниют товары, и они задают Трампу вопрос – кто за это заплатит.

При этом в своей речи в Конгрессе Трамп говорит, что построит "золотой купол" над США, и американцам в карманы посыплется золото, все станут богатыми, но надо потерпеть. Я сразу вспомнил Брежнева. Вспомните, когда у Брежнева спросили, почему при переходе от социализма к коммунизму жрать нечего, он сказал: "А в дороге никто кормить не обещал".

Вот и Трамп сказал американцам, в частности, американским фермерам, что надо будет потерпеть, потому что будет тяжелый переходный период. Зато потом у фермеров не будет конкуренции, потому что их товарами будут завалены американские супермаркеты. Но я очень сомневаюсь, что, например, южные штаты США откажутся от латиноамериканской кухни.

Уже одна страна импортозамещение проходила – Российская Федерация, и мы прекрасно видим, как у Путина все это работает. Трамп не назвал это импортозамещением, но пообещал, что все будет американское на прилавках.

Как вы думаете, как надолго может затянуться эта приостановка военной помощи США, эта пауза? Какие условия должны сложиться, чтобы поставки возобновились? Или эти поставки могут не возобновиться, потому что Трампу выгоднее, чтобы все это покупалось Европой для Украины?

Моя первая мысль: это прекращение поставок военной помощи Украине Соединенными Штатами навсегда. Путин имеет колоссальное влияние на Трампа и его решения.

С другой стороны, поставки могут возобновиться только при условии угрозы потери власти Трампом. Если Америка восстанет и скажет: "Нет, мы идем не туда!", тогда Трамп может вернуться к поддержке Украины.

Не думаю, что Европа будет что-то просить – европейцы наконец начали взрослеть. Ведь они восстанавливают свой международный суверенитет. Евросоюз как субъект международной политики. Европейцам пока что страшно, они очень боятся, но они избавляются от американской узды. Потому что сегодня США влияют на Европу очень. А Трамп фактически говорит сам: "Берите власть в ваши руки, она мне не нужна".

Прекращение Трампом поставок военной помощи Украине, вероятнее всего, навсегда, считает Жданов / скриншот

Кстати, Трамп сделал первый шаг – он де-факто (пока что не де-юре) отдает бразды правления: он предложил, чтобы Европа забрала должность верховного главнокомандующего войск НАТО. Такого никогда не было. Это прецедент. Потому что с первого дня образования НАТО эту должность всегда занимал американский офицер, американские генерал. Сегодня Трамп предлагает, чтобы Европа командовала в НАТО сама.

Наверное, Трамп передумает. Или, если не Трамп, то тот, кто придет ему на смену.

Нет. Скажу так, если Трампа не убьют, то он развалит Америку. Быстрее, чем Путин развалит Россию.

Может ли это решение Трампа о прекращении помощи Украине создать нам какие-либо проблемы, ограничить наши возможности наносить удары вглубь России?

Да, может. Сейчас американцы приостановили передачу нам разведданных, и эти разведданные касаются в основном территории Российской Федерации. Нам будет сложнее с определением целей для нанесения ударов п РФ, пока мы не найдем замену. Кстати, Eutelsat уже готов предоставить нам спутники для интернета. И я думаю, что западные разведки предоставят нам и разведданные. Это просто займет какое-то время.

Но сейчас это может создать сложности в плане нанесения ударов по территории России.

Вообще, если смотреть в перспективе, то, думаю, мы не договоримся с США, потому что, с одной стороны, Трамп требует немедленно начать мирные переговоры, а с другой – мирные переговоры предусматривают прекращение огня. Соответственно, если будет прекращение огня, возникает вопрос – а какие тогда поставки. Поэтому я и сказал, что это может быть прекращение поставок навсегда. Во всяком случае, так позиционирует Трамп.

Но если мы выкарабкаемся из этой ситуации и продолжим боевые действия, а поставки со стороны США не восстановятся, то это повлияет на характер ведения боевых действий. Допустим, мы будем вынуждены проводить меньше контрнаступательных операций, больше проводить оборонительных операций. Вот как может сказаться на фронте поведение Трампа.

Фанатичное требование Путина о прекращении огня может быть связано с плачевным состоянием российской армии, считает Жданов / Фото: Telegram Киевская ОВА

А как прекращением поставок американской военной помощи может воспользоваться Россия? На каких направлениях она именно сейчас может активизироваться, пойти в наступление и достичь успеха? Или сейчас мы не заметим какой-то существенной разницы?

Сейчас – никак. В первые полгода – никак.

Вообще, я склоняюсь к мысли о том, что такое фанатичное требование со стороны Путина о прекращении огня и начале переговоров может быть связано с состоянием российской армии.

Может случиться такой парадокс: даже после прекращения поставок военной помощи США Украине российская армия не сможет компенсировать падение своих возможностей и боевых потенциалов, и мы можем все равно остаться в плюсе. Именно из-за ситуации в экономике Российской Федерации. По оценкам нашей и западных разведок, примерно в начале лета российская армия выйдет на ноль в запасах техники и вооружения на своих складах. Это не значит, что россияне выбрали все 20 тысяч танков, которые у них хранились со времен Советского Союза. Это значит, что среди этих танков они выбрали все, что можно восстановить, а остальное – это металлолом.

Пока что не было личной встречи Трампа и Путина. Может быть, она что-то изменит в нашу пользу, или наоборот?

Наоборот. Если еще пару недель назад мне казалось, что у Трампа есть какое-то поле для маневра, то сегодня лично я ни на секунду не сомневаюсь, что Трамп полностью подконтролен Путину. Уже даже мировые СМИ задают вопрос о том, что же такое знает Путин, что Трамп так подчиняется всем его хотелкам. Посмотрите, он ведь озвучивает все нарративы Кремля! Уже и американские политики отмечают, что СССР и РФ были вероятными противниками номер один для Америки, а тут впервые в истории президент США полностью "ложится" под Российскую Федерацию.

А после личного общения ситуация для Трампа будет еще хуже. Потому что Путин может показать ему материалы свои, поставить новые задачи и потребовать жесткого выполнения этих задач. Путин – чекист, образно говоря. Он – бывший КГБшник, а это люди, которые никогда не идут на уступки. Принцип КГБ – это давить, душить, шантажировать и компрометировать. Не надейтесь, что Путин пустит слезу умиления и скажет: "Дональд, ты такой хороший пацан, я тебя пожалею". Нет, Путин скажет: "Дональд, если ты этого не сделаешь, мы начнем публиковать то, что у нас есть".

После личной встречи Трампа и Путина ситуация для Украины может усугубиться, считает Жданов / Фото: kremlin.ru

Мы с вами не знаем наверняка, есть ли этот компромат.

Да, мы не знаем. Но дыма без огня не бывает. Никто в мире сегодня не может объяснить поведение Трампа. Именно в отношении Российской Федерации.

Поэтому я и думаю, что встреча может только усугубить положение Трампа.

Как вы сами отмечали, Трамп – бизнесмен, он любит деньги. Возможно, Россия сможет ему предложить ту самую "большую сделку", которую так хочет Трамп, и в рамках этой сделки будут те прибыльные проекты, которые сейчас так желанны для Трампа, что он готов озвучивать все нарративы Кремля. Может быть, в этом дело?

Вполне возможно. Такой вариант нельзя исключать. Тем более, что Путин предложил ему сделку, даже бо́льшую, чем мы. Путин предложил сделку на 600 млрд долларов. Почему Трамп хочет переписать сегодня соглашение о редкоземельных металлах – потому что, по некоторой информации, Трамп хочет включить туда наши АЭС, нашу газотранспортную систему и наши порты на Черном море. То есть он хочет получить всю транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины. А потом по нашей ГТС может пойти газ, который по документам будет американским, а по природе происхождения – российским. Путин понимает, что лучший способ управлять Европой – вернуть ее, а затем поглубже насадить на "газовую иглу".

Кстати, скандал по поводу сепаратных переговоров России и США в Швейцарии относительно Северного потока-2 получил продолжение. Сначала Россия официально отрицала наличие таких переговоров. А теперь уже немецкая сторона сказала, что газотранспортной компании, которая владеет терминалом на побережье Германии, куда упирается Северный поток, поступали предложения от РФ. Все это еще раз подтверждает мои слова о том, что лучше от переговоров Трампа и Путина нам не станет.

Как вы считаете, как могут дальше развиваться события в этом "мирном процессе", который продвигает Трамп? Чего он в итоге добьется? Прекратится ли огонь, до чего Трамп с Путиным договорятся, а главное заставят ли они Украину выполнять все то, о чем они вдвоем между собой договорятся? Что нас ждет дальше в войне?

Есть два прогноза – позитивный и негативный.

Позитивный прогноз предполагает, что Трамп и Путин в конечном итоге переругаются. Потому что противоречие интересов очень существенное. Договориться им не удастся. Путин будет обижаться на Трампа, потому что тот вряд ли сможет выполнить свои обязательства в плане склонения Украины к капитуляции. А другой вариант Путина не устроит. Заморозка конфликта Путина устроит временно и не в полной мере.

Без американского оружия мы не пропадем, но можем потерять часть территории, и конфликт будет заморожен, но мы сохраним субъектность государства Украина, и это самое главное.

Без американского оружия Украина не пропадет, но может потерять часть территории, предостерег Жданов / Фото: 4 отдельная танковая бригада

Негативный сценарий предполагает, что, заморозив конфликт, Путин может спровоцировать гражданскую войну в Украине, противостояние власти и некоторых силовых структур и основной массы населения, которая принимала участие в этой войне. Но после гражданской войны будет светлая полоса.

Если Путин спровоцирует гражданскую войну, значит, это будет в его интересах. Соответственно, "светлая полоса"…

Не бывает безвыходных ситуаций. Как в программировании: какая бы функция ни выполнялась, всегда есть варианты: да, нет, или. Если Путин спровоцирует гражданскую войну, то та часть украинского общества, которая выступает за суверенитет и территориальную целостность, в этой войне вполне может победить на сегодняшний день, потому что это подавляющее большинство населения страны. Оно вооружено и имеет боевой опыт.

Хуже вариант – если победит государство в виде силовой структуры, и тогда мы рано или поздно станем субъектом федерации, а граница Западной Европы и РФ будет проходить по западной границе Украины.

Какой из перечисленных вами вариантов сценариев вы считаете наиболее реалистичным?

Сложный вопрос. Ситуация меняется очень быстро. Более реалистичным я считаю то, что мы сохраним государственность, даже в обрезанном состоянии. И эта бо́льшая часть страны имеет перспективу ускоренного вступления в Европейский Союз и дальнейшего развития.

"Обрезанная государственность" – это если произойдет заморозка по нынешней линии фронта?

Заморозка конфликта по линии соприкосновения. Я думаю, что вряд ли наше военно-политическое руководство согласится со сдачей территории. А именно этого требует Путин, когда говорит о Херсоне и Запорожской области.

Самый худший вариант – если мы согласимся на заморозку конфликта, как это было в феврале 2015 года, после Минска-2. Но другая часть страны будет усиленно вступать в Евросоюз, потому что сегодня руководство ЕС – наше. Сегодня бо́льшая часть лидеров Европы прекрасно понимает: если с Россией не будет сражаться Украина, если Украина не будет сдерживающим фактором для российской милитарной машины, то завтра этим сдерживающим фактором станут они.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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