В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

Вы узнаете:
- Когда в Украине могут начать снова отключать свет
- Почему графики отключения электроэнергии могут вернуться
Графики отключения света могут вернуться уже летом. Причина - дефицит электричества из-за плановых ремонтных работ на энергоблоках атомных станций. Об этом заявил член Комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк.
По его словам, отключения могут ввести в Украине в вечерние часы. В случае сильной жары дефицит электричества увеличится, что приведет к сокращению поставки электричества в сеть. Отсутствие должного количества энергии может сказаться на стабильности электроснабжения.
"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - сказал Нагорняк в эфире телемарафона.
Нардеп призвал граждан устанавливать солнечные батареи и системы накопления энергии, что позволит снизить нагрузку на сеть.
Отключения света в Украине - последние новости
Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание энергоблоков атомных и тепловых электростанций. В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ.
Ранее в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.
В преле директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что сейчас в Украине энергетическая система не имеет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако, отключений света, похоже, не избежать.
Другие новости:
- Маркарова о соглашении о недрах: "Это будет настоящее партнерство 50 на 50"
- В Украине стремительно подешевел популярный овощ: в чем причина
- Жара выше +40: когда Украину накроет волна аномального тепла
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред