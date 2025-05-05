В Украину могут вернуться графики отключения света: названы сроки

Граждан призвали устанавливать солнечные батареи и системы накопления энергии.

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Украинцев предупредили о рисках отключения света / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Когда в Украине могут начать снова отключать свет

Почему графики отключения электроэнергии могут вернуться

Графики отключения света могут вернуться уже летом. Причина - дефицит электричества из-за плановых ремонтных работ на энергоблоках атомных станций. Об этом заявил член Комитета Совета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Сергей Нагорняк.

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По его словам, отключения могут ввести в Украине в вечерние часы. В случае сильной жары дефицит электричества увеличится, что приведет к сокращению поставки электричества в сеть. Отсутствие должного количества энергии может сказаться на стабильности электроснабжения.

"Соответственно, будут давать где-нибудь частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - сказал Нагорняк в эфире телемарафона.

Нардеп призвал граждан устанавливать солнечные батареи и системы накопления энергии, что позволит снизить нагрузку на сеть.

Генерация электроэнергии в Украине / Главред

Отключения света в Украине - последние новости

Как писал Главред, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, что ежегодно во время межотопительного периода обязательно проводится профилактика и плановое обслуживание энергоблоков атомных и тепловых электростанций. В этом году исключений не будет - энергоблоки также будут останавливать для проведения ремонтных работ.

Ранее в Укрэнерго прокомментировали ситуацию с возможным возвращением отключений света в Украине. Реальная потребность в рациональном потреблении электроэнергии действительно есть, отметили в компании.

В преле директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что сейчас в Украине энергетическая система не имеет значительных нагрузок ни из-за жары, ни из-за холода. Однако, отключений света, похоже, не избежать.

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