Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

Мария Николишин
10 февраля 2025, 20:22
91
Энергетики работают над возвращением в работу поврежденного врагом оборудования.
В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Кратко:

  • В Украине вводят графики отключения света
  • Они будут касаться промышленности и бизнеса
  • Причины ограничений - повреждение энергообъектов во время атак РФ

В Украине завтра, 11 февраля, будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.

Отмечается, что графики отключения света будут применены два раза в течение дня для промышленности и бизнеса. А именно:

видео дня
  • с 07:00 до 11:00;
  • с 15:00 до 21:00.

Как сообщили в компании, причина временного введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.

В то же время, отключение для бытовых потребителей в Укрэнерго не прогнозируют.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в восьми областях Украины в пятницу, 7 февраля, были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия ударов страны-агрессора России по Украине ракетами и дронами.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине не исключены аварийные отключения света из-за сильного похолодания, которое накрыло страну во вторую неделю февраля.

В то же время, директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что если в феврале в Украине будут более сильные морозы и температура воздуха будет опускаться ниже, чем -5 градусов, то могут вернуться графики отключения света.

Читайте также:

Что известно об Укрэнерго?

ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины отключения света
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

20:31Политика
В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

20:22Украина
Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

20:10Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

Василий Вирастюк показал свою молодую красавицу-жену - детали

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

Последние новости

20:39

Путин может остановить войну против Украины: названо важное условие

20:31

В Украину приедут "серьезные люди" из команды Трампа: Зеленский рассказал подробности

20:22

В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

20:13

Где спрятана панда: только люди со "зрением орла" найдут ее за 5 секунд

20:10

Цены на лекарства в Украине изменятся: Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
19:46

Мобилизация украинцев 18-25 лет: Зеленский рассказал о новых правилахВидео

19:45

"Не был лучшим": Кондратюк высказался про победу Ziferblat на Нацотборе-2025

19:38

Влупит -15 градусов и появится снег: Украину атаковало сильное похолодание

19:32

Война до 2027 года: в СНБО оценили ресурсы Путина для продолжения агрессии

Реклама
19:10

Путин четверть века пьет кровь из золотого бокаламнение

19:03

Все начнется через 2-3 года: новый "реалистичный" прогноз о распаде РФВидео

18:58

Сколько нужно ходить ежедневно для "избавления от живота": темп и время

18:53

В ЕС предлагают смягчить ограничения военного положения в Украине: детали

18:45

Тайный и проверенный китайский метод: как моментально заснуть всего за 2 минутыВидео

18:21

В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

18:16

Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

18:10

"Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

17:43

Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

17:29

РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину: Тука предупредил об угрозеВидео

17:28

Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

Реклама
17:27

Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - ТукаВидео

16:48

"Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

16:48

Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

16:31

Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

16:24

"Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз насчет быстрого завершения войны

16:21

Мгновенно удаляет грязь и плесень: доступное средство сделает стиралку чистой

16:16

Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

16:00

Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

15:26

"Нет 20% черепной коробки": звезда Лиги смеха перенес кровоизлияние в мозг

15:18

Какие блюда нельзя ставить на стол 11 февраля – приметы, праздники, именины

15:15

Худший сценарий для Украины: Тука о плане Трампа по завершению войныВидео

15:13

Келлог представит Трампу несколько вариантов завершения войны в Украине - СМИ

15:07

Очень полезный салат, который готовили в СССР: шикарный рецепт за 3 минуты

14:50

До блеска за 15 минут: как правильно чистить стеклянную дверцу духовки

14:23

6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

14:18

ВСУ отбросили врага на Донетчине и Курщине: в DeepState раскрыли подробности

14:14

Под носом российской ПВО: НПЗ на юге РФ взорвали возле базы зенитной бригады

13:57

IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

13:50

"Еще 10-20 лет": Тука сказал, когда закончится война, и назвал выходВидео

13:17

Родить в 50+: в студии Говорить вся країна обсудили риски позднего материнства

Реклама
13:17

В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

13:14

"Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится войнаВидео

12:45

"Не братство, не дружба": Потап представил Дудю свой мирный план окончания войны

12:38

"Это произошло": Потап высказался о разводе с Настей Каменских

12:22

РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертваФото

12:18

В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну

12:02

Сыграет на руку Путину: Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФВидео

12:00

"Поэтому я возвращаюсь": беглец Потап признался, как выехал из Украины

11:59

Им нужно все и сразу: 4 чрезвычайно нетерпеливых знака зодиака

11:39

Цены "тают на глазах": в Украине резко дешевеют популярные овощи

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять