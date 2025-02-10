В Украину возвращаются отключения света: для кого будут действовать графики

Кратко:
- В Украине вводят графики отключения света
- Они будут касаться промышленности и бизнеса
- Причины ограничений - повреждение энергообъектов во время атак РФ
В Украине завтра, 11 февраля, будут применяться ограничения мощности электроэнергии. Об этом сообщили в Укрэнерго.
Отмечается, что графики отключения света будут применены два раза в течение дня для промышленности и бизнеса. А именно:
- с 07:00 до 11:00;
- с 15:00 до 21:00.
Как сообщили в компании, причина временного введения ограничений неизменна - повреждение энергообъектов во время предыдущих российских ракетно-дронных атак.
В то же время, отключение для бытовых потребителей в Укрэнерго не прогнозируют.
"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Отключение света - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в восьми областях Украины в пятницу, 7 февраля, были введены аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия ударов страны-агрессора России по Украине ракетами и дронами.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что в Украине не исключены аварийные отключения света из-за сильного похолодания, которое накрыло страну во вторую неделю февраля.
В то же время, директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что если в феврале в Украине будут более сильные морозы и температура воздуха будет опускаться ниже, чем -5 градусов, то могут вернуться графики отключения света.
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Что известно об Укрэнерго?
ЧАО "Национальная энергетическая компания Укрэнерго - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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