Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления.

https://glavred.info/ukraine/skilki-trivatimut-vidklyuchennya-svitla-v-ukrenergo-poperedili-ukrajinciv-10625066.html Ссылка скопирована

Сколько продлятся отключения света в Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Сегодня, 25 декабря, страна-агрессор Россия в очередной раз цинично нанесла мощные удары по энергетике Украины.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки - вынужденно введены меры ограничения.

"Необходимость экономного потребления будет сохраняться в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, когда свет появляется по графику", - сообщили в компании. видео дня

Вследствие повреждений из-за атаки РФ, вынужденно были введены меры ограничения потребления.

"Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - добавили в "Укрэнерго".

Что известно о генерации электроэнергии в Украине /Инфографика: Главред

Энергетики сейчас продолжают восстанавливать украинскую энергосистему - в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимо экономно потреблять электроэнергию.

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе - можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - отметили в компании.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях из-за массированной атаки России 25 декабря. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий.

В ЦПД прокомментировали атаку РФ 25 декабря. Российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды. В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.

В Рождество РФ запустила дроны - на Киевщине слышны взрывы. Ночью украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Об этом сообщили Воздушные Силы.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред