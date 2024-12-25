Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

Юлия Закрепа
25 декабря 2024, 11:40обновлено 25 декабря, 12:22
336
Из-за атаки РФ вынужденно были введены меры ограничения потребления.
Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев
Сколько продлятся отключения света в Украине / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

Сегодня, 25 декабря, страна-агрессор Россия в очередной раз цинично нанесла мощные удары по энергетике Украины.

В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки - вынужденно введены меры ограничения.

"Необходимость экономного потребления будет сохраняться в течение всех суток. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов, когда свет появляется по графику", - сообщили в компании.

видео дня

Вследствие повреждений из-за атаки РФ, вынужденно были введены меры ограничения потребления.

"Сейчас на всех объектах, где это позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования", - добавили в "Укрэнерго".

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Что известно о генерации электроэнергии в Украине /Инфографика: Главред

Энергетики сейчас продолжают восстанавливать украинскую энергосистему - в ней сохраняется значительный дефицит мощности. Поэтому необходимо экономно потреблять электроэнергию.

"Сегодня до конца суток будут действовать почасовые отключения электроэнергии. С графиками вынужденного применения ограничений в вашем регионе - можете ознакомиться на сайте и официальных страницах облэнерго в соцсетях. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику", - отметили в компании.

Атака РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что в Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях из-за массированной атаки России 25 декабря. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий.

В ЦПД прокомментировали атаку РФ 25 декабря. Российские оккупанты нанесли удары по украинским городам, пытаясь оставить население без электричества, газа, отопления и воды. В ДТЭК сообщили, что Россия нанесла удар по теплоэлектростанциям, оборудование станций серьезно повреждено.

В Рождество РФ запустила дроны - на Киевщине слышны взрывы. Ночью украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Об этом сообщили Воздушные Силы.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ новости Украины ракетный удар электроэнергия Ракетная атака на Украину
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

13:12Война
ВСУ потеряли позиции под Курахово: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов

ВСУ потеряли позиции под Курахово: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов

12:40Украина
Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

11:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

Последние новости

13:12

"Горячее" поздравление с Рождеством: ВСУ нанесли удар по месту скопления оккупантов

13:08

Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

12:58

Перемирие, падение режима Путина и риск цунами: Росс сказал, чем удивит 2025 год

12:47

Справятся лишь единицы: найти луну в кексах за 7 секунд смогут не все

12:40

ВСУ потеряли позиции под Курахово: в ВСУ заявили о прорыве оккупантов

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:15

"Январь будет крайне сложным": эксперт предупредил об обострении на фронте

11:40

Сколько продлятся отключения света: в Укрэнерго предупредили украинцев

11:29

Как ведет себя влюбленный мужчина: 6 признаков, что вы ему не безразличны

11:09

Зеленский подписал закон о повышении налогов для ФЛП: когда вступит в силу

Реклама
10:37

Угроза для Купянска: РФ создает мощный плацдарм на западном берегу Оскола

10:35

РФ отвергает пересмотр условий для переговоров с Украиной: в ISW раскрыли требования Путина

10:23

В Украине обновили графики отключения света в Киеве и трех областях

10:19

Привычки программируют на бедность: 6 установок, от которых нужно избавиться на пути к успеху

10:11

РФ выпустила более 70 ракет и 100 дронов: Зеленский отреагировал на атаку оккупантов

09:55

"Хотели оставить без света, газа, тепла и воды": в ЦПД прокомментировали атаку РФ

09:50

В Казахстане произошла авиакатастрофа: разбился пассажирский самолет, который летел в РФВидео

09:28

Секретные встречи Миддлтон и Чарльза: Кейт готовят "к роли всей ее жизни"

09:28

Гороскоп на завтра 26 декабря: Овнам - море удачи, Близнецам - неожиданный доход

09:00

Гороскоп на 2025 год от Влада Росса: Близнецам – деньги, Козерогу – расставания, Водолею – сюрпризыВидео

08:59

Три отличия между картинками: их отыщут за 17 секунд только самые внимательные

Реклама
08:23

График отключения света на 25 декабря: в каких регионах будут действовать ограничения

08:10

"Братья-мусульмане" решили качнуть Египет?мнение

08:05

Ракетный удар РФ по Украине: Польша экстренно подняла в небо авиацию

07:20

В Украине - экстренные отключения света из-за ракетной атаки РФ: графики не работают

07:05

РФ ударила по Харькову баллистикой: вспыхнули пожары, есть пострадавшие

06:26

На Рождество РФ бьет ракетами по Украине, по все стране - тревога: все подробности

06:10

Какую цену платит враг на фронте?мнение

05:44

Россия должна сделать "жест доброй воли" и вывести войска: астролог назвал срокиВидео

05:00

Какой сегодня праздник 25 декабря 2024 года: что категорически нельзя делать на Рождество

04:35

Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегатьВидео

04:00

Рождественское чудо: какие ТОП-4 знака зодиака ожидает счастливый перелом в жизни

03:30

"2025-й будет годом интриги": украинская "баллистика" полетит по РФ - Дикий

03:02

Подорвали военные возможности врага: детали удара ВСУ по важному объекту РФ

02:30

Ракету запускали: появилась неожиданная версия повторного удара "Орешником"

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

00:16

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:04

Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

Реклама
24 декабря, вторник
23:30

Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

22:58

Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

22:50

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

22:29

"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

22:24

В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

21:58

В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

21:54

Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

21:32

Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

21:31

В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

21:28

Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять