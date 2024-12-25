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Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

Даяна Швец
25 декабря 2024, 01:01
1030
Граждан призвали не фотографировать действия защитников и соблюдать правила безопасности, оставаясь в укрытиях до завершения тревоги.
Беспилотник, карта предупреждений
Воздушная тревога охватила уже 11 областей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, alerts.in

Главное:

  • Российские дроны атакуют Украину
  • Украинская ПВО отражает очередной удар, в частности на Киевщине

Ночью украинские силы противовоздушной обороны противостояли очередной атаке российских дронов-камикадзе типа "Shahed". Об этом сообщили Воздушные Силы.

Воздушная тревога, по состоянию на 00:30, была объявлена во многих регионах, в частности в..:

видео дня
  • Запорожской области
  • Днепропетровской области
  • Полтавской области
  • Сумской области
  • Черкасской области
  • Черниговской области
  • Киевской области
  • Житомирской области
  • Хмельницкой области
  • Винницкой области
  • Черновицкой области
  • Киевской области
инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед - что известно / Инфографика: Главред

Киевская областная военная администрация сообщила об активности вражеских беспилотников в регионе и работе сил ПВО.

"Киевская область! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении КОВА в 23:34.

По информации Воздушных сил ВСУ, "Shahed" зафиксировали на юго-востоке Черниговщины, севере Киевщины, границе Киевской и Винницкой областей, а также юге Хмельницкой области. Один из дронов направлялся в направлении Киева или Броваров.

Также новые группы вражеских ударных БПЛА заходят из Брянской области на Черниговщину, курс - южный/юго-западный.

Атаки РФ на Украину - последние новости

Напомним, что 24 декабря Россия нанесла удар по жилому дому в Кривом Роге. На месте трагедии работают спасатели и экстренные службы.

Впоследствии стало известно о погибших и пострадавших - людей до сих пор ищут под завалами. Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил повреждения дома.

По информации Defense Express, количество атак может увеличиться, поскольку Россия удвоила производство дронов. Агрессор пока достигла уровня изготовления дронов-камикадзе Shahed-136 в количестве около 2000 единиц ежемесячно.

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Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

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