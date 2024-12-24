Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - детали

Оккупанты в очередной раз показали свое истинное лицо.

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Удар по Кривому Рогу / коллаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, ua.depositphotos.com

Кратко:

Оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой

Под удар попал жилой дом на 32 квартиры

На месте работают экстренные службы

Сегодня, 24 декабря, страна-агрессор Россия запустила по Украине баллистическое вооружение, под удар попала Днепропетровская область. Взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он. видео дня

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что оккупанты в очередной раз показали свое истинное лицо.

"В Сочельник российские оккупанты в очередной раз показали свое истинное лицо, атаковав баллистикой Кривой Рог. Нелюди воюют против мирного населения", - заявил он.

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что поврежден жилой дом. Сейчас уточняется информация о масштабах разрушения и наличии пострадавших.

В 16:05 Александр Вилкул добавил, что россияне прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры.

"Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", - написал он.

В 16:17 Сергей Лысак сообщил, что предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь.

В 16:33 Лысак добавил, что количество пострадавших в Кривом Роге возросло до шести.

"Половина из них - в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести. Остальным раненым помощь оказали на месте", - добавил он.

Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека омбудсман Дмитрий Лубинец также отреагировал на удар страны-агрессора России.

"В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", - подчеркнул он.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на трагедию и заявил, что "россияне - убийцы. Ничего святого, никакой человечности".

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря Россия осуществила атаку на Украину. На Киевщине противовоздушная оборона успешно сбивала вражеские цели. Однако в результате падения обломков одного из дронов в жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома.

В ночь на 20 декабря оккупанты также осуществили воздушную атаку на Киев. Армия РФ применила БПЛА. В результате атаки российских дронов было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки.

Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что в результате атаки были повреждены посольства шести стран.

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Кто такой Александр Вилкул? Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

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