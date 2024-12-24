Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - детали

Кратко:
- Оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой
- Под удар попал жилой дом на 32 квартиры
- На месте работают экстренные службы
Сегодня, 24 декабря, страна-агрессор Россия запустила по Украине баллистическое вооружение, под удар попала Днепропетровская область. Взрывы прогремели в Кривом Роге. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
"Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он.видео дня
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что оккупанты в очередной раз показали свое истинное лицо.
"В Сочельник российские оккупанты в очередной раз показали свое истинное лицо, атаковав баллистикой Кривой Рог. Нелюди воюют против мирного населения", - заявил он.
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что поврежден жилой дом. Сейчас уточняется информация о масштабах разрушения и наличии пострадавших.
В 16:05 Александр Вилкул добавил, что россияне прямо попали в 4-этажный жилой дом на 32 квартиры.
"Мы все уже на месте, экстренные службы работают. К сожалению, готовимся к тяжелым новостям", - написал он.
В 16:17 Сергей Лысак сообщил, что предварительно, в Кривом Роге пятеро раненых. Двух из них достали из-под завалов. Им оказывают необходимую медпомощь.
В 16:33 Лысак добавил, что количество пострадавших в Кривом Роге возросло до шести.
"Половина из них - в больнице. Женщины 69 и 72 лет и 78-летний мужчина. Все в состоянии средней тяжести. Остальным раненым помощь оказали на месте", - добавил он.
Кроме того, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека омбудсман Дмитрий Лубинец также отреагировал на удар страны-агрессора России.
"В то время как другие страны мира празднуют Рождество, украинцы продолжают страдать от бесконечных российских атак. Террористы не понимают человеческой морали. Они не понимают ничего, кроме силы", - подчеркнул он.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак также отреагировал на трагедию и заявил, что "россияне - убийцы. Ничего святого, никакой человечности".
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря Россия осуществила атаку на Украину. На Киевщине противовоздушная оборона успешно сбивала вражеские цели. Однако в результате падения обломков одного из дронов в жилом районе загорелась крыша многоэтажного дома.
В ночь на 20 декабря оккупанты также осуществили воздушную атаку на Киев. Армия РФ применила БПЛА. В результате атаки российских дронов было зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки.
Кроме того, представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что в результате атаки были повреждены посольства шести стран.
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Кто такой Александр Вилкул?
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
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