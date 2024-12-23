В РФ уничтожен склад: дотла выгорели детали для 'Шахедов' на $16 млн - ГУР

На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, содержавший ключевые компоненты для производства дронов.

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В России уничтожен склад с деталями для "Shahed" / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео (иллюстративный)

Коротко:

В России уничтожен склад с деталями для изготовления "Шахедов"

Все компоненты для дронов, которые были на складе, сгорели

Общие убытки России оцениваются в 16 миллионов долларов

В РФ уничтожен склад, на котором хранились детали для изготовления дронов типа "Shahed-136". Общие убытки от разрушительного пожара составляют около 16 миллионов долларов. Об этом сообщило ГУР.

"На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к дронам типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине", - говорится в сообщении. видео дня

По данным разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные камеры и другие важные компоненты для изготовления до 400 единиц Shahed-136. Все эти детали сгорели.

Как отметили украинские разведчики, ориентировочные убытки РФ в результате ликвидации склада составляют 16 миллионов долларов.

"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отметили в ГУР.

Ударный дрон типа "Shahed-136" / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, 21 декабря в российской Казани прогремели взрывы после атаки дронов. Звуки взрывов слышали с порохового завода, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Также на аэродроме Остафьево в Московской области 12 декабря взорвали российский военно-транспортный самолет Ан-72. По данным ГУР, взрыв произошел из-за детонации основной силовой установки самолета. Ориентировочная стоимость ущерба составляет 4,5 миллиона долларов.

Кроме этого, 19 декабря в Мурманске и Североморске, расположенных неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота России, зафиксировали мощные взрывы. Их слышали даже на расстоянии нескольких десятков километров.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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