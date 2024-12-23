В РФ уничтожен склад: дотла выгорели детали для 'Шахедов' на $16 млн - ГУР

Коротко:
- В России уничтожен склад с деталями для изготовления "Шахедов"
- Все компоненты для дронов, которые были на складе, сгорели
- Общие убытки России оцениваются в 16 миллионов долларов
В РФ уничтожен склад, на котором хранились детали для изготовления дронов типа "Shahed-136". Общие убытки от разрушительного пожара составляют около 16 миллионов долларов. Об этом сообщило ГУР.
"На территории экономической зоны "Алабуга" в России вспыхнул склад, где хранили детали к дронам типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине", - говорится в сообщении.видео дня
По данным разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные камеры и другие важные компоненты для изготовления до 400 единиц Shahed-136. Все эти детали сгорели.
Как отметили украинские разведчики, ориентировочные убытки РФ в результате ликвидации склада составляют 16 миллионов долларов.
"Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отметили в ГУР.
Взрывы в России - последние новости
Как сообщал Главред, 21 декабря в российской Казани прогремели взрывы после атаки дронов. Звуки взрывов слышали с порохового завода, а в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Также на аэродроме Остафьево в Московской области 12 декабря взорвали российский военно-транспортный самолет Ан-72. По данным ГУР, взрыв произошел из-за детонации основной силовой установки самолета. Ориентировочная стоимость ущерба составляет 4,5 миллиона долларов.
Кроме этого, 19 декабря в Мурманске и Североморске, расположенных неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота России, зафиксировали мощные взрывы. Их слышали даже на расстоянии нескольких десятков километров.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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