ВСУ накрыли FPV-дронами солдат КНДР на Курщине: есть первые потери - ГУР

Также северокорейские войска открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике "кадыровцев".

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Войска КНДР понесли первые потери / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

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Северокорейские войска понесли первые потери на Курщине

Войска КНДР еще "задвухсотили" кадыровцев

На территории РФ находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР

Северокорейские войска на Курском направлении понесли первые санитарные и безвозвратные потери в результате успешного огневого поражения, нанесенного воинами Сил безопасности и обороны Украины. Об этом сообщают в Главном управлении разведки (ГУР) Украины.

В частности, на одной из позиций в Курской области военнослужащих армии КНДР результативно "накрыли" FPV-дронами.

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"Ориентировочные потери укомплектованных российским и северокорейским личным составом подразделений по состоянию на 14 декабря 2024 года составляют около 200 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В разведке добавляют, что в процессе применения войск КНДР на поле боя сложной преградой для управления и согласованности действий остается языковой барьер.

Из-за вышеуказанной проблемы северокорейские солдаты открыли "дружественный огонь" по автомобильной технике "кадыровцев". В результате 8 "кадыровцев" были убиты. В ГУР напоминают, что на территории РФ находится около 11 тысяч военнослужащих армии КНДР.

"В местах, где они размещены, агрессор ввел особый контрразведывательный режим - для допуска в районы, где расположены северокорейские подразделения, российских солдат и офицеров проверяет ФСБ, изымают телефоны и другие устройства.", - подчеркнули в разведке.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Участие военных КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, недавно в ГУР сообщили, что солдаты КНДР в ближайшее время вероятно начнут штурмовать позиции украинских военных в Курской области вместе с российскими военными. В ГУР отметили, что 13 декабря 2024 года подразделения северокорейской армии привели в состояние готовности и приказали ожидать дальнейших указаний.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне начали активно привлекать солдат из Северной Кореи в штурмах против Украины. Зеленский подчеркнул, что Россия фактически втянула еще одно государство в войну, и "если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили". Он отметил, что именно Путин своими действиями расширяет и продолжает войну.

Ранее Главред писал, что представительница оборонного ведомства США проинформировала, что американская сторона пока что не видела, чтобы северокорейские войска принимали непосредственное участие в боевых действиях.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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