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Главная цель для "Орешника": появился прогноз нового ракетного удара РФ

Алексей Тесля
15 декабря 2024, 01:30
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Удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, считает Иван Яковина
Главная цель для 'Орешника': появился прогноз нового ракетного удара РФ
/ Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Важно:

  • РФ может снова попытаться использовать ракету "Орешник"
  • Враг столкнулся с двумя проблемами

В ходе массированного удара страны-агрессора РФ по югу и по западу Украины, главными целями стали объекты гражданской инфраструктуры, заявил обозреватель Иван Яковина.

"Сами россияне уже объявили, что ракетный удар является возмездием за Таганрог", - отмечает он.

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Эксперт уточняет, что многие думали, что РФ снова попытаются использовать ракету "Орешник" для удара по Украине, однако по всей видимости враг столкнулся с проблемой.

"Я так понимаю, тут две проблемы, с которыми россияне, в общем, ничего не могут сделать. Первая проблема, он ("Орешник", - ред.) Проблема номер два, он очень неточный. Плюс вообще не очень понятно, против чего этот Орешник можно использовать в Украине", - говорит он.

По его словам, удар РФ "Орешником" по заводу Южмаш не принес врагу ожидаемого успеха, ведь часть боеголовок вообще не попала в цель.

РС-26 Рубеж Инфографика Главред
/ Инфографика: Главред

"Ну и посудите сами, если бы Владимир Путин мог разбить все мосты и убить все украинское руководство, одним махом уничтожить все главные стратегические объекты в Украине, то разве стал бы он хоть чего-то ждать? Конечно же нет, конечно он бы сразу все это взорвал бы, разрушил, объявил бы о своей победе. Но он не бьет этими "Орешниками", понимая, что может случиться страшный конфуз, и что его вот это вундерваффе превратится просто в тыкву, потому что все уже увидят", - поясняет обозреватель.

Он не исключает, что диктатор Владимир Путин не применять "Орешник" по центрам украинских городов из-за того, что тогда станет очевидна неточность этого оружия РФ.

"Потому что на завод, естественно, никого не пускают, это секретный объект, туда нельзя людей с фотокамерами пускать, но, если это попадет где-то в центре города или на какой-то более-менее открытой местности, все поймут, что это полная фигня", - убежден собеседник.

По его мнению, удар РФ "Орешником" не произвел на Запад впечатления, на которое рассчитывал Путин.

"В любом случае, "Орешник" уже не выполнил свою самую главную цель, он не стал пугалом, увидев который, на Западе все потеряли бы волю к сопротивлению и побежали прятаться", - добавил Яковина.

Как сообщал Главред, российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке. Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов.

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"?

В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", получившего обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы.

Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается взамен МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость.

До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды производили испытательные пуски "Кедра" – в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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Иван Яковина Ракета Орешник
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