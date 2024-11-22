Загрязнит половину Днепропетровщины: что будет, если начинить Орешник ядерным зарядом

Боеголовка "Орешника" может нести на себе 150 килотонн. Боевая часть ракеты может разделяться на шесть отдельных блоков индивидуального наведения.

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Ракету Орешник можно сбивать израильской системой Arrow / Коллаж: Главред, фото: росСМИ, stend.in.ua

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Что будет, если начинить "Орешник" ядерным зарядом

Как далеко распространится радиоактивное загрязнение

Если начинить баллистическую ракету средней дальности "Орешник" ядерным зарядом, то радиоактивное загрязнение будет размером с половину Днепропетровской области. В зависимости от направления ветра в момент взрыва радиоактивное загрязнение может понести и в Россию, и в Беларусь, и в Турцию, и в Европу. Такое мнение озвучил эксперт по вопросам авиации Валерий Романенко.

По его словам, ракета "Орешник" не является тактическим ядерным оружием.

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"Это оружие средней дальности и вообще оружие, скажем так, ракетно-ядерной войны. Если его попытаются применить по Европе, то это Третья мировая война", — сказал эксперт в эфире телемарафона.

Боеголовка "Орешника" может нести на себе 150 килотонн. Для сравнения — мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, составляла около 20 килотонн.

В то же время Романенко добавил, что МБР "Орешник" не относится к разряду высокоточного оружия, ведь может отклоняться от цели до 50 метров.

При этом ракета имеет боевую часть, которая разделяется на шесть отдельных блоков индивидуального наведения. На терминальном отрезке они разделяются и способны поразить шесть отдельных целей.

Можно ли сбить ракету "Орешник"?

Романенко также прокомментировал заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что в мире якобы нет комплексов, которые могут сбивать такие ракеты. По словам эксперта, глава РФ солгал.

"Германия закупила в Израиле системы Arrow, которые способны бороться с такими ракетами", — отметил Романенко.

Время подлета ракеты РС-26 Рубеж / Инфографика Главред

Удар РФ межконтинентальной ракетой "Орешник" по Днепру - что известно

Как сообщал Главред, утром 21 ноября Россия ударила ракетами по Днепру и его окрестностям. В результате удара пострадало промышленное предприятие.

Воздушные силы ВСУ предположили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

Президент РФ Владимир Путин заявил о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам диктатора, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и, по его утверждению, является недосягаемой для современных систем ПВО.

Как пишет CNN со ссылкой на источник, ракета, которую Россия использовала для удара по Днепру 21 ноября, была экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. США знали о возможности применения Россией экспериментальной ракеты. Вашингтон заранее предупредил Украину и другие страны о потенциальной угрозе.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку по Дрипру. Он сказал, что РФ использует Украину как полигон для тестирования новых типов оружия.

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