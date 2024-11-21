РФ ударила 'экспериментальной ракетой': в США раскрыли неожиданные подробности - CNN

США заранее предупредили Украину о возможности атаки РФ экспериментальной ракетой.

https://glavred.info/war/rf-udarila-eksperimentalnoy-raketoy-v-ssha-raskryli-neozhidannye-podrobnosti-cnn-10616423.html Ссылка скопирована

Россия применила экспериментальную ракету для удара по Днепру / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот из видео, ГСЧС Украины

Коротко:

Россия ударила по Днепру "экспериментальной ракетой", но не МБР

У РФ есть лишь несколько таких ракет видео дня

США заранее уведомили Украину и другие страны об ударе

Ракета, которую Россия использовала для удара по Днепру 21 ноября, была экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника.

По словам источника, США знали о возможности применения Россией экспериментальной ракеты. Вашингтон заранее предупредил Украину и другие страны о потенциальной угрозе.

Американский чиновник отметил, что Россия, вероятно, имеет лишь "несколько таких экспериментальных ракет".

Чиновник также отметил, что Украина уже подверглась многочисленным атакам со стороны РФ, в том числе с применением ракет с "значительно большими боеголовками", чем у баллистической ракеты, которая ударила по Днепру.

Удар ракетой по Днепру - главное

Как сообщал Главред, утром 21 ноября Россия ударила ракетами по Днепру и его окрестностям. В результате удара пострадало промышленное предприятие.

Воздушные силы ВСУ предположили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

Президент РФ Владимир Путин заявил о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам диктатора, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и, по его утверждению, является недосягаемой для современных систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку по Дрипру. Он сказал, что РФ использует Украину как полигон для тестирования новых типов оружия.

Читайте также:

Что известно о CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред