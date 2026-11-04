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Обычный кофе получится в разы вкуснее: что добавить вместо сахара

Инна Ковенько
4 ноября 2026, 00:13
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Есть несколько простых добавок, которые помогут раскрыть новые вкусовые оттенки обычного кофе.
Обычный кофе получится в разы вкуснее: что добавить вместо сахара
Как разнообразить утренний кофе / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как правильно варить кофе
  • Как сделать кофе ароматнее
  • Что добавить в кофе вместо сахара

Обычный утренний кофе можно легко сделать интереснее с помощью нескольких простых добавок. Главное - правильно подобрать количество ингредиентов, чтобы не перебить аромат кофе.

Главред расскажет, как изменить вкус напитка без сложных рецептов.

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Что добавить в кофе для пряного аромата

Корица придает кофе легкие сладковатые нотки и выраженный пряный аромат. Достаточно небольшой щепотки на чашку. Мускатный орех имеет более насыщенный вкус, поэтому его стоит добавлять ещё осторожнее. Обе специи можно смешать со свежесваренным эспрессо или тёплым молоком.

По рекомендациям Starbucks, специи лучше сначала размешать в эспрессо или молоке, а затем добавлять в остальную часть напитка. Для легкого аромата достаточно присыпать ими молочную пену. Чрезмерное количество специй может перебить вкус кофе, а также сделать его текстуру зернистой.

Какао

Несладкое какао подойдет тем, кто любит шоколадный привкус, но не хочет добавлять сахар. Оно особенно хорошо сочетается с молоком и растительными напитками. Чтобы порошок не собирался в комочки, его лучше сначала размешать в небольшом количестве тёплого молока или эспрессо.

кофе
Кофе / Инфографика: Главред

Ваниль

Несколько капель ванильного экстракта придадут напитку мягкий аромат и легкие сладковатые нотки. При этом он не подслащивает кофе так, как сахар. Ваниль хорошо сочетается как с черным кофе, так и с напитками на основе молока. Важно не добавлять слишком много экстракта, чтобы его аромат не перебивал кофейный.

Мед и финиковый сироп

Мед придаст кофе сладость и характерный аромат, который зависит от его сорта. Еще один вариант - финиковый сироп с насыщенными карамельными нотками. Он особенно хорошо подходит к латте и капучино. Обе добавки стоит вводить небольшими порциями, постепенно регулируя сладость напитка.

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Об источнике: Starbucks at Home

Starbucks at Home - официальный онлайн-ресурс компании Starbucks, посвященный приготовлению кофе в домашних условиях. На сайте публикуются рецепты кофейных напитков, советы по выбору кофе, способам его заваривания и сочетанию с различными ингредиентами. Материалы Starbucks at Home помогают разнообразить домашние кофейные рецепты и экспериментировать со вкусами.

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