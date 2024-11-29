В британской разведке назвали число ракет 'Орешник' на вооружении РФ

Удар "Орешником" был задуман как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет по России.

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Названо число ракет РС-26 в РФ / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот

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Ракета "Орешник" - вариант ракеты РС-26 "Рубеж"

У России есть только несколько ракет "Орешник"

Российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник" скорее всего является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", заявили в британской разведке.

Она впервые была испытана в 2011 году, однако не поступила в серийное производство и обходится оккупантам намного дороже, чем ракеты других типов, сообщается в соцсети Х Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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Использование этой экспериментальной системы против Украины было почти наверняка задумано как стратегическое сообщение после использования Украиной западных ракет по России, отмечают британские военные разведчики.

"У России, скорее всего, есть только несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже, чем другие ракеты, которые Россия в настоящее время использует против Украины", - не исключают он.

/ Инфографика Главред

В разведке Британии добавили, что в феврале 2019 года РФ объявила о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который запрещал разработку и производство ракет большой и средней дальности, однако разработка "Орешника" "почти наверняка произошла до этого".

/ @DefenceHQ

Ранее Владимир Зеленский раскрыл истинную цель угроз РФ. Владимир Путин не хочет завершения войны и пытается помешать другим сторонам закончить ее, заявил президент Украины.

Как сообщал Главред, российский удар по "центру принятия решений" в Киеве маловероятен из-за близкого расположения китайского посольства к Верховной Раде. Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что атака в этом районе может повлечь серьезные международные последствия, ведь посольство считается территорией Китая.

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий уверен, что угрозы Путина использовать ракету "Орешник" свидетельствуют о его намерении продолжать войну, а Россия деградирует до уровня Северной Кореи. Он отметил неуважение Кремля к странам, которые призывают избегать эскалации, и призвал Китай, Бразилию и другие члены G20 отреагировать на эти угрозы.

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Что такое оборонная разведка Британии? Оборонная разведка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил. В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказания помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

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