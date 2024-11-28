Путин выдвинул новые угрозы: в МИД раскрыли, при чем здесь КНДР и США

Глава Кремля Владимир Путин хочет повлиять на новую администрацию США.

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РФ готовит новые угрозы ударов по Украине / коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны РФ

Главные тезисы Тихого:

Россия превращается в Северную Корею

Путин выдвинул новые угрозы Украине

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отметил, что российский диктатор Владимир Путин новыми угрозами удара по Украине ракетой "Орешник" показал, что хочет продолжать войну. Россия деградирует до уровня Северной Кореи.

Тихий обратил внимание, что глава Кремля угрожал Украине во время своего визита в Казахстан. И, таким образом, он показал неуважение к этой стране и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации. Речь о Китае, Бразилии и других членах "Большой двадцатки".

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"Мы ждем, что эти страны отреагируют на заявление Путина. Это очень важно, отреагируют на угрозу расширения войны", - подчеркнул Тихий, передает РБК-Украина.

Он напомнил, что ранее только Северная Корея была страной, которая регулярно угрожала ракетами другим странам.

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"Мы видим, как Россия медленно, но уверенно превращается во вторую Северную Корею, которая использует этот аргумент, что у нас есть ракеты и мы готовы ими ударить. Нам понятно, что этими заявлениями пытаются запугать партнеров Украины, чтобы они прекратили поддержку Украины", - подчеркнул спикер МИД.

При этом, по его словам, тайминг угроз не случайный - глава Кремля хочет таким образом повлиять на новую администрацию США и показать, что она слабая. И в такой ситуации отвержение угроз - это единственный путь отреагировать. Потому что сейчас нужен мир через силу.

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 28 ноября страна-агрессор Россия запустила почти 200 ракет и дронов по Украине. В ВСУ подтвердили сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

РФ готовится применить "Орешник" по Киеву. Диктатор РФ заявил, что на сегодня в мире нет аналогов этой ракете и "появятся они не скоро". Путин отметил, что Россия была якобы вынуждена применить "Орешник" в ответ на действия Украины. Также известно, что Россия начала серийное производство "Орешника".

Александр Коваленко сообщил, что РФ чаще бьет ракетами с кассетной БЧ - для Украины ситуация усложняется. В последнее время РФ запускает и ракеты Х-101, и 3М14 "Калибр", которые имеют боевую часть кассетного типа, что значительно усложняет их сбивание.

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