РФ готовится применить 'Орешник' по Киеву: Путин выдал заявление и раскрыл цели

Диктатор РФ заявил, что в мире нет аналогов этой ракете и "появятся они не скоро".

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Путин угрожает нанести мощный удар по Киеву / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, kremlin.ru

Главные тезисы диктатора РФ:

"Орешник" готовятся запустить по Киеву

Почему Россия вынуждена применить мощную ракету по столице

Российский диктатор Владимир Путин во время саммита ОДКБ заявил, что центры принятия решений в Киеве могут стать целью для новой ракеты "Орешник", которой РФ атаковала Днепр 21 ноября

"Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения "Орешником", - заявил Путин. видео дня

По его словам, в мире нет аналогов этой ракете, и "появятся они не скоро". Путин отметил, что Россия была якобы вынуждена применить "Орешник" в ответ на действия Украины.

Что известно о ракете "Кедр" / Инфографика: Главред

Сейчас, как отмечает диктатор РФ, российские Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения соответствующей ракетой на территории Украины. В то же время он добавил, что в случае массированного применения такой новой ракеты мощь удара будет сопоставима с ядерным оружием.

Также Путин сообщил, что Россия начала серийное производство "Орешника".

"У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику", - добавил диктатор.

Удары РФ по Украине "Арешником" - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ впервые атаковала Украину ракетой "Орешник". Российский диктатор Владимир Путин во время своего обращения к россиянам отметил, что Россия ударила по Днепру новейшей ракетой средней дальности "Орешник".

Аналитики раскрыли, чем опасна ракета для Украины. Новая российская баллистическая ракета, которая попала по Днепру 21 ноября имела несколько боеголовок. Высокопоставленные источники в украинском правительстве сообщили, что на этот раз ракета несла фиктивные боеголовки.

Аналитики Института изучения войны предупреждают, что РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник". Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что Россия, вероятно, имеет до 10 ракет "Орешник" и может осуществить испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

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