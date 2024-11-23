РФ скоро может снова запустить ракету 'Орешник': аналитики назвали цели врага

Кремль надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины.

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Эксперты сомневаются насчет ракеты РФ "Орешник" / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

О чем сказали в ISW:

Руководство РФ переоценивает запуск баллистической ракеты "Орешник"

Путин начал информационную кампанию для уменьшения помощи Украине Западом

Страна-агрессор получает выгоду от шумных заявлений

Российский президент Владимир Путин и военное руководство продолжают высоко оценивать запуск баллистической ракеты "Орешник", осуществленный 21 ноября.

Более того, эта провокация подняла столько шума, что аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают - в ближайшие дни Россия может провести дополнительные испытательные пуски таких же или аналогичных баллистических ракет, чтобы добиться того же риторического эффекта.

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Российские источники сообщают, что 23-24 ноября часть российского воздушного пространства будет закрыта для ракетных испытаний. При этом тип ракеты, которую планируют опробовать, не уточняется.

Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий отметил, что у России, вероятно, есть до 10 ракет "Орешник" и может осуществить испытательные пуски всех этих ракет в будущем.

Однако, по оценкам аналитиков, восхваление якобы новейшего оружия Кремлем является частью информационной кампании, направленной на преувеличение военных возможностей России с целью давления на Запад и Украину.

Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика Главред

21 ноября Путин провел встречу с представителями Минобороны РФ, оборонно-промышленного комплекса и разработчиками ракет. Он назвал запуск "Орешника" успешным ответом тем, кто пытается "шантажировать" Россию, и заявил, что ракета создана на основе передовых технологий, не является модернизацией советских образцов и уже готовится к серийному производству.

Генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий Ракетными войсками РФ, добавил, что ракета способна поражать цели по всей Европе и не имеет аналогов.

Однако западные и украинские источники сомневаются в новизне "Орешника". По информации Пентагона, это ракета средней дальности, разработанная на базе межконтинентальной ракеты РС-26 "Рубеж".

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх отметила, что предыдущие российские ракеты имели более мощные боеголовки.

Украинская разведка предполагает, что "Орешник" может быть кодовым названием проекта "Кедр", который создается на основе межконтинентальной ракеты "Ярс" с 2018-2019 годов. Начальник ГУР генерал-лейтенант Кирилл Буданов заявил о продолжении работ над "Кедром".

В то же время ISW отмечает, что запуск 21 ноября не демонстрирует каких-то принципиально новых возможностей российского оружия.

"Россия извлекает выгоду из шумных заявлений об ударе 21 ноября и, вероятно, надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины", - заявили в ГУР.

Запуск ракеты "Орешник" - что известно

Кстати, как отмечал Главред, в ГУР раскрыли детали испытаний новой "баллистики" РФ. Там отметили, что это свидетельствует о появлении новой угрозы для Украины, ведь агрессор может серийно производить новый ракетный комплекс.

Стоит указать, что президент Зеленский уже ищет, чем сбивать "Орешник" Путина. Глава государства подчеркнул, что мир должен знать правду и осознавать, что единственный, кто не хочет мира, - это Россия.

В то же время генерал США назвал следующую цель РФ для удара "Рубежом". К сожалению, недавний шаг Путина может быть сигналом готовности агрессора применить это оружие и против Киева.

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Что известно о ракетном комплексе "Кедр"? В начале 2021 года российские пропагандисты писали о том, что российский ВПК начал проектирование "стратегического комплекса нового поколения", который получил обозначение "Кедр". Период начала опытно-конструкторских работ указывался на 2023-2024 годы. Также пропагандисты РФ сообщали, что этот комплекс якобы создается на замену МБР "Ярс" и будет ракетой нового поколения, которая будет иметь большую мобильность и меньшую уязвимость. До удара по Днепру 21 ноября 2024 года россияне уже дважды проводили испытательные пуски "Кедра" - в октябре 2023 и апреле 2024 года.

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