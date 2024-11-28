Массированный удар по энергосистеме Украины: РФ запустила почти 200 ракет и дронов - детали

Сбить удалось не все вражеские воздушные цели. В Воздушных силах ВСУ рассказали детали атаки и сколько целей удалось сбить.

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РФ ночью запустила по Украине почти 200 ракет и дронов/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, ГСЧС в Волынской области

Кратко:

РФ ночью атаковала Украину почти сотней ракет и таким же количеством дронов

Силы ПВО сбили 79 вражеских ракет и 35 дронов

Удар противника был направлен на объекты энергетики Украины

Страна-агрессор Россия в ночь на четверг, 28 ноября (с 19:30 27 ноября) атаковала Украину большим количеством ракет и дронов. В целом российские оккупанты запустили по нашему государству 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Отмечается, что удары наносились ракетами различных типов и ударными беспилотниками.

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В целом радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 188 средств воздушного нападения:

3 зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области страны-агрессора России по Харьковской области,

57 крылатых ракет Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков - Волгоградская область России,

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря,

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря,

97 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово в РФ.

В Воздушных силах отметили, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

"Ракетно-дронный удар противника был направлен на объекты энергетики Украины", - отметили в Воздушных силах.

Удар РФ по Украине 28 ноября/ Воздушные силы ВСУ

Что известно о ракете Х-101/ Инфографика: Главред

Удар РФ по Украине в ночь на 28 ноября - все детали

Рано утром в четверг, 28 ноября, РФ подняла в небо 12 бортов Ту-95МС и запустила ракеты по Украине. Ракеты зашли в воздушное пространство Украины. Были слышны взрывы. После этого были введены экстренные отключения света.

Как сообщал Главред, РФ ударила тремя ракетами по центру города. Все "прилеты" пришлись на территорию одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

Позже стало известно, что РФ нанесла ракетный удар по энергетике, из-за чего в регионах Украины с самого утра ввели экстренные отключения света. У Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

После этого стали известны последствия массированного ракетного удара РФ. Кроме обесточивания в отдельных областях, в ряде регионов действуют аварийные отключения.

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