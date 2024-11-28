В Киеве и двух областях обновили графики отключений света

В столице Украины света не будет с 10 до 20 часов, в разных группах часы отключений отличаются.

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В Украине обновили графики отключений света / Коллаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Кратко:

Из-за ракетного удара в Украине введены экстренные отключения света

В Киеве и двух областях обновили графики

В четверг, 28 ноября, в Украине введены экстренные отключения света. Ориентировочно они будут действовать до 20:00. В Киеве и области, а также на Одесчине обновили графики отключений.

В столице Украины света не будет 10 до 20 часов. В первой группе электричество отсутствует с 10:00 до 17:00, во второй группе с 10:00 до 14:00, в третьей группе с 13:00 до 17:00, в четвертой с 13:00 до 20:00, в пятой с 16:00 до 20:00, в шестой группе с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.

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Графики отключения света в Киеве 28 ноября выглядят так:

График отключения света в Киеве / Фото: ДТЕК

В Киевской области графики отключений на 28 ноября выглядят так:

1 группа: света не будет с 9:00 до 13:00

2 группа: света не будет с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00

3 группа: света не будет с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 19:00

4 группа: света не будет с 12:00 до 16:00

5 группа: света не будет с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00

6 группа: света не будет с 6:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00

График отключения света в Киевской области / Фото: ДТЕК

В Одесской области графики отключений на 28 ноября выглядят так:

1 группа: света не будет с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00

2 группа: света не будет с 10:00 до 16:00

3 группа: света не будет с 12:00 до 17:00

4 группа: света не будет с 13:00 до 18:00

5 группа: света не будет с 15:00 до 19:00

6 группа: света не будет с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00

График отключения света в Одесской области / Фото: ДТЕК

Почему нет света: что говорят в Укрэнерго

Российские оккупанты совершили уже одиннадцатую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать.

В Укрэнерго отметили, что были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.

"После отмены аварийных отключений – актуальный график отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.

Из-за последствий непогоды на Черниговщине по состоянию на утро 28 ноября остаются обесточенными 17 населенных пунктов.

Генерация электричества в Украине / Главред

Обновлено в 11:50. Аварийные отключения в Украине отменены, сообщили в Укрэнерго.

Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений.

Ракетная атака РФ на Украину 28 ноября 2024 - последние новости

Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по городу. Все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.

В Киеве также прогремели взрывы по время массированной ракетной атаки РФ. Обломки сбитых в ракет упали в двух районах столицы - в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.

По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).

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