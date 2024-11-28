В Киеве и двух областях обновили графики отключений света

Кратко:
- Из-за ракетного удара в Украине введены экстренные отключения света
- В Киеве и двух областях обновили графики
В четверг, 28 ноября, в Украине введены экстренные отключения света. Ориентировочно они будут действовать до 20:00. В Киеве и области, а также на Одесчине обновили графики отключений.
В столице Украины света не будет 10 до 20 часов. В первой группе электричество отсутствует с 10:00 до 17:00, во второй группе с 10:00 до 14:00, в третьей группе с 13:00 до 17:00, в четвертой с 13:00 до 20:00, в пятой с 16:00 до 20:00, в шестой группе с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 20:00.
Графики отключения света в Киеве 28 ноября выглядят так:
В Киевской области графики отключений на 28 ноября выглядят так:
1 группа: света не будет с 9:00 до 13:00
2 группа: света не будет с 9:00 до 16:00 и с 18:00 до 20:00
3 группа: света не будет с 8:00 до 10:00 и с 12:00 до 19:00
4 группа: света не будет с 12:00 до 16:00
5 группа: света не будет с 6:00 до 10:00 и с 15:00 до 20:00
6 группа: света не будет с 6:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00
В Одесской области графики отключений на 28 ноября выглядят так:
1 группа: света не будет с 10:00 до 13:00 и с 18:00 до 20:00
2 группа: света не будет с 10:00 до 16:00
3 группа: света не будет с 12:00 до 17:00
4 группа: света не будет с 13:00 до 18:00
5 группа: света не будет с 15:00 до 19:00
6 группа: света не будет с 8:00 до 14:00 и с 16:00 до 18:00
Почему нет света: что говорят в Укрэнерго
Российские оккупанты совершили уже одиннадцатую с начала года массированную ракетно-дроновую атаку на украинскую энергосистему. Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать.
В Укрэнерго отметили, что были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу же после отмены воздушной тревоги. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного врагом оборудования.
"После отмены аварийных отключений – актуальный график отключений в вашем регионе узнайте на сайте и официальных страницах вашего облэнерго в соцсетях", - говорится в сообщении.
Из-за последствий непогоды на Черниговщине по состоянию на утро 28 ноября остаются обесточенными 17 населенных пунктов.
Обновлено в 11:50. Аварийные отключения в Украине отменены, сообщили в Укрэнерго.
Все потребители возвращаются к графикам почасовых отключений.
Ракетная атака РФ на Украину 28 ноября 2024 - последние новости
Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
В Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по городу. Все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.
В Киеве также прогремели взрывы по время массированной ракетной атаки РФ. Обломки сбитых в ракет упали в двух районах столицы - в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет.
По данным Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты запустили по Украине 91 ракету и 97 ударных беспилотников.
По состоянию на 10:30 было подтверждено сбитие 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемых авиационных ракет Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локально потеряно).
Другие новости:
- "Хорошая новость для ВСУ": известны последствия удара ATACMS по аэродрому РФ - СМИ
- Удар РФ по Сумам из "Торнадо": подробности инцидента и заявление Зеленского
- Удар "Орешником" по Днепру: в Reuters раскрыли, чем опасна ракета для Украины
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред