Взрывы в Харькове: РФ ударила тремя ракетами по центру города

Все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

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РФ атаковала Харкьов ракетами / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, ua.depositphotos.com

Кратко:

В Харькове - "прилеты" в центре города

Удары пришлись по предприятию

Рано утром в четверг, 28 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Перед этим по всей Украине была объявлена масшабна воздушная тревога из-за ракетного удара РФ.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, по предварительным дынным, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова.

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"Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах", - говоритсся в сообщении.

Позже Терехов добавил, что все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе.

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по Харькову.

"Все три удара – в Киевском районе Харькова. В эту минуту без пострадавших", - написал он в 06:35.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Атаки РФ на Харьков - последние новости

25 ноября в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар. По предварительным данным, удар по центру Харькова был нанесен ракетой С-400.

Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали шесть человек в результате "прилета" по центральной части города. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до десяти.

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