РФ ударила по центру Харькова: есть "прилет", вспыхнул пожар, пострадали люди

Кратко:
- Оккупанты ударили по Киевскому району Харкьова
- "Прилет" был во двор многоэтажных домов
- В результате удара РФ естьпосстрадашие
В понедельник, 25 ноября, в Харькове прогремел взрыв. Российские оккупанты ударили по Киевскому району города. На месте попадания вспыхнул пожар.
Сначала мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что пострадали шесть человек в результате "прилета" по центральной части города. Позже стало известно, что число пострадавших выросло до десяти.
"Попадание в центральную часть города, район плотной жилой застройки. Прилет произошел во дворы, вокруг которых многоэтажные дома. Горели хозяйственные постройки и автомобили. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - добавил глава города.
По состоянию на 09:05 известно о 13 пострадавших, 9 - госпитализированы, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Воздушные атаки РФ - последние новости
В ночь на 25 ноября РФ атаковала беспилотниками столицу Украины. В Киеве работали силы ПВО.
Сначала сообщали о пожаре на девятом этаже жилой многоэтажки в Днепровском районе, но эта информация не подтвердилась. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков на частную застройку. Предварительно, обошлось без пожара и пострадавших.
Как сообщал Главред, в воскресенье, 24 ноября, страна-агрессор Россия атаковала Киев и Киевскую область беспилотниками. В столице и области местные жители слышали взрывы.
По данным Воздушных сил, Россия выпустила по Украине 73 беспилотника.
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