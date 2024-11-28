В Киеве прогремели взрывы: что известно о последствиях ракетной атаки РФ

В столице работают силы ПВО. Жителей призвали оставаться в укрытиях.

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РФ атаковала Киев ракетами / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Утром 28 ноября в Киеве прогремели несколько взрывов по время массированной ракетной атаки РФ.

В 07:52 в Воздушных силах призвали жителей Киева срочно пройти в укрытие. Перед этим мониторинговые каналы предупреждали о движении ракет в сторону столицы. Ракеты фиксировали возле Вышгорода.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - сообщил начальник Киевской городской администрации Сергей Попко.

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Взрывы в Киеве подтвердил и мэр Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал он.

"Ракета сделала полкруг мимо Киева и летит через Вишенки на Левобережье", - написал monitor в 07:55.

08:03 Ракеты с юга Киевщины движутся на Житомирщину, сообщили в Воздушных силах.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

08:12 Три крылатые ракеты двигаются на Бородянку в Киевской области.

Тм временем в КГВА сообщили, что в результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы.

"Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя", - говорится в сообщении.

08:47 В результате ракетного удара российских войск по Киеву зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. Обломки упали на территорию предприятия.

Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. Обошлось без пожара. Информация о пострадавших не поступала. Данные оперативного свода уточняются.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в укрытиях до отбоя", – добавили в КГВА.

09:43 В КГВА уточнили последствия комбинированного ракетно-дронового удара РФ по Киеву.

"Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования и беспилотники разного типа. Воздушную тревогу в столице объявили почти в полночь из-за угрозы БпЛА с восточного направления. Тревога продолжалась почти 9 с половиной часов. Ближе к утру российские воздушно-космические силы выполнили пуски ракет 101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС", - говорится в сообщении.

Ракеты заходили на Киев по разным направлениям. В результате противовоздушного боя все враждебные цели, угрожавшие Киеву, были уничтожены.

На эту минуту поступила информация о падении обломков в двух районах столицы - в Днепровском и Дарницком. Данных о пострадавших нет.

Повреждения получило отдельное предприятие - выбиты двери, окна, поврежден грузовой автомобиль.

Ракетная атака РФ на Украину 28 ноября 2024 - последние новости

Как сообщал Главред, рано утром 28 ноября в РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Были осуществлены пуски ракет. В Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

В Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что российские оккупанты нанесли три удара по городу. Все "прилеты" пришлись по территории одного из гражданских предприятий в Киевском районе.

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