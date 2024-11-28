Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

Россияне для продолжения тактики террора делали запасы ракет для ударов по Украине.

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Украина также будет бить по РФ в ответ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

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В четверг, 28 ноября, страна-агрессор Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и осуществила пуски крылатых ракет типа "Калибр". В нескольких городах Украины уже прогремели взрывы, враг атаковал объекты инфраструктуры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.

видео дня

По его словам, РФ таким образом нацелена на войну с гражданским населением во время холодов и привлекает для этого постороннюю помощь. В частности помогла оккупантам Северная Корея.

Калибр / Инфографика: Главред

"Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны. Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", - добавил Ермак.

В то же время Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупредил, что у врага есть ресурс на подобные атаки вплоть до конца зимы. Стратегия россиян не изменилась с предыдущих лет - они делают запасы и бьют по Украине в наиболее уязвимое время.

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Напомним, еще ночью 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область, там работали силы ПВО.Воздушные силы зафиксировали движение вражеского беспилотника на севере Киева.

Уже около 5 утра были отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря и на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеского удара в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света.

Впоследствии, как писал Главред, в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из самых больших районов Харькова.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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