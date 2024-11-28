Стратегический удар: у Зеленского объяснили, на что нацелен обстрел Украины

Главное:
- Враг атакует украинскую инфраструктуру
- РФ помогают атаковать КНДР и другие союзники
- Комбинированный обстрел Украины продолжается
В четверг, 28 ноября, страна-агрессор Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС и осуществила пуски крылатых ракет типа "Калибр". В нескольких городах Украины уже прогремели взрывы, враг атаковал объекты инфраструктуры.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что враг специально накапливал ракеты для массированного удара по Украине именно сейчас, за считанные дни до начала зимы.
По его словам, РФ таким образом нацелена на войну с гражданским населением во время холодов и привлекает для этого постороннюю помощь. В частности помогла оккупантам Северная Корея.
"Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны. Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", - добавил Ермак.
В то же время Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко предупредил, что у врага есть ресурс на подобные атаки вплоть до конца зимы. Стратегия россиян не изменилась с предыдущих лет - они делают запасы и бьют по Украине в наиболее уязвимое время.
Массированный обстрел РФ Украины - последние новости
Напомним, еще ночью 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала Киевскую область, там работали силы ПВО.Воздушные силы зафиксировали движение вражеского беспилотника на севере Киева.
Уже около 5 утра были отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря и на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеского удара в ряде регионов Украины применены экстренные отключения света.
Впоследствии, как писал Главред, в Харькове прогремел взрыв. Мэр Игорь Терехов сообщил, что по предварительным данным, удар был нанесен ракетой. Под обстрелом был один из самых больших районов Харькова.
Другие новости:
- Враг планирует "кошмарить" Киев обстрелами: Свитан предупредил о новой тактике РФ
- РФ "кошмарит" Украину тысячами дронов: тревожный сценарий новых обстрелов зимой
- Из-за массированных обстрелов РФ по Украине: ООН созывает экстренное заседание
Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред