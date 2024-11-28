Враг применил для обстрела кассетные боеприпасы: детали атаки РФ от Зеленского

Мишенью ударов врага были объекты энергетической и гражданской инфраструктуры.

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"Калибры" с кассетными боеприпасами ударили именно по гражданской инфраструктуре / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС Волыни, Минобороны РФ

Что сообщил Зеленский:

Враг выпустил более 90 ракет по Украине

РФ ударила "Калибрами" с кассетными боеприпасами

Энергетики работают над восстановлением системы

Мишенью утреннего удара страны-агрессора России по Украине 28 ноября стала энергетика. Враг применил около 100 ударных дронов и более 90 ракет различных типов.

Об этом в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что враг во время этой атаки применил крылатые ракеты "Калибр", содержащие кассетные боеприпасы. Они были выпущены по гражданской инфраструктуре.

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"Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", - подчеркнул президент.

Калибр / Инфографика: Главред

Зеленский добавил, что энергетики и все службы работают над восстановлением после массированной атаки РФ, а во многих населенных пунктах развернуты пункты несокрушимости.

"Каждая такая атака доказывает, что системы ПВО необходимы сейчас в Украине, где они спасают жизни, а не на базах хранения. Это особенно важно в зимний период, когда должны защитить нашу инфраструктуру от целенаправленных российских ударов", - подытожил Зеленский.

Массированная ракетная атака на Украину 28 ноября

Около 5 утра 28 ноября РФ осуществила запуск ракет "Калибр", после чего взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома "Оленья". В Украине объявили воздушную тревогу, а затем в ряде областей раздались взрывы.

Как писал Главред, стало известно, что враг нанес удары по городу Луцк. В результате попадания обесточена часть города и не работает электротранспорт. Кроме этого, под удар попала инфраструктура Сумщины, Ровенщины, Львовщины и Хмельнитчины.

Впоследствии в Воздушных Силах отчитались, что российские оккупанты запустили по нашему государству 91 ракету и 97 ударных беспилотников. 76 крылатых ракет Х-101/"Калибр", 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, 35 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа удалось сбить.

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Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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