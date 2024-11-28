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Страдает энергетика Украины: последствия массированного ракетного удара РФ

Анна Косик
28 ноября 2024, 08:31обновлено 28 ноября, 09:46
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Кроме обесточиваний в отдельных областях, в ряде регионов действуют аварийные отключения.
Страдает энергетика Украины: последствия массированного ракетного удара РФ
В Луцке зафиксировано несколько попаданий / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Кратко:

  • Луцк частично обесточен
  • На Сумщине и Львовщине пострадала инфраструктура
  • В Ровенской области есть перебои с электроэнергией и водой

Утром 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала Украину. Враг нанес удары по городу Луцк. В результате попадания обесточена часть города и не работает электротранспорт.

Как сообщил мэр города Игорь Полищук, сейчас пострадавших в результате обстрела нет, на месте попадания работают все экстренные службы.

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"Учеников первой смены перевели на дистанционное обучение, во всех учебных заведениях будут работать пункты несокрушимости", - добавил он.

Скрин из тг
Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите, что о последствиях вражеской атаки рассказал мэр Луцка:

По состоянию на 9:19 в Волынской ОВА сообщили, что временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов в области, а вся важная инфраструктура, оставшаяся без электроэнергии, переведена на генераторы.

"Собраны штаб ТЭС и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. Запускаем в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло. Уже завершено тушение пожара. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы поскорее восстановить тепло- водо- и электроснабжение" , – написал председатель ОВА Иван Рудницкий.

Оккупанты также нанесли ракетный удар по Сумской области, пострадало несколько объектов инфраструктуры в Шосткинской громаде.

Городской голова Николай Нога сообщил, что повреждены 1 школа, 12 многоэтажных жилых домов, помещения больницы, объекты водоснабжения.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

В "Сумыоблэнерго" предупредили, что в области введены графики аварийных отключений.

От вражеской атаки пострадала и энергосистема Ровенской области. Глава ОВА Александр Коваль сообщил, что без электроснабжения в области сейчас более 280 тысяч абонентов.

"Есть перебои с водой. Школы Ровно и части Ровенского района переводим на дистанционное обучение", - добавил он.

Впоследствии также стало известно, что враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры на Львовщине. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий. По его данным, из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии во Львовской области 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения по состоянию на 9:45.

Ракетная атака РФ обесточила город Житомир. КП "Житомирводоканал" предупредило, что из-за вражеских обстрелов объекты водоотвода подключают к генераторам.

В Хмельницкой области в результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах, рассказали в ОВА.

Обстрелы энергетической инфраструктуры Украины - последние новости

Главред писал, что 28 ноября во время массированного ракетного удара РФ оккупанты атаковали украинскую энергетику. Оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

Ранее, 26 ноября, Тернополь был атакован вражескими дронами. В городе прогремело несколько взрывов. В результате в Тернополе возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Накануне, во время атаки на Украину 17 ноября кремлевский диктатор Владимир Путин не достиг цели по критическому повреждению энергообъектов Украины и по словам народного депутата Сергея Нагорняка, страна произошла легкими последствиями.

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Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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