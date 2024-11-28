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Экстренные отключения света в Украине могут отменить: названы сроки

Анна Косик
28 ноября 2024, 10:26
422
Ситуация в энергосистеме остается сложной, однако экстренные отключения таки могут отменить.
Экстренные отключения света в Украине могут отменить: названы сроки
Энергетики работают над восстановлением работы энергосистемы / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Главное:

  • Из-за атаки на энергетику в Украине ввели экстренные отключения
  • Предварительно, отменить экстренные отключения могут до вечера
  • Графики отключений не действуют в большинстве областей

Утром 28 ноября страна-агрессор Россия атаковала украинскую энергетику, в результате чего "Укрэнерго" ввела экстренные отключения электроэнергии в большинстве областей.

Директор YASNO Сергей Коваленко сообщил в Facebook, что по предварительным прогнозам, экстренные отключения будут действовать как минимум до 20:00. Однако пока точно определить это невозможно.

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"Напоминаю, что в такой ситуации графики не действуют. Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом", - добавил он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

О начале работы энергетиков по восстановлению энергосистемы уже сообщили в Ровенской ОВА. По данным главы администрации Александра Коваля, в первую очередь будут возвращать свет к объектам критической инфраструктуры.

Энергосистема Украины после вражеских атак

Напомним, что во время массированного ракетного удара РФ по Украине 28 ноября была атакована украинская энергетика. Поэтому во многих областях Украины пришлось срочно вводить экстренные отключения электроэнергии.

Ранее председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев рассказывал, что свет для украинцев не будут выключать при отсутствии новых массированных атак со стороны России, завершении аварийных работ и благоприятной погоды.

Накануне Главред писал, что в YASNO объяснили – постоянно отслеживать графики сложно, но это необходимо. Укрэнерго корректирует их в течение дня, а регулярные атаки на энергосистему и большие объемы ремонтных работ усложняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед.

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Что известно о Yasno?

YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.

По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.

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