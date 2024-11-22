Путин соврал: в FT сказали, какой ракетой РФ ударила по Днепру

Российский диктатор заявил, что завод в Днепре 21 ноября был атакован ракетой "Орешник".

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Какую ракету на самом деле применила РФ для удара по заводу в Днепре / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скриншот

Ключевые тезисы:

Путин завил об использовании "Орешника" для удара по Днепру

На самом деле армия РФ применила РС-26 "Рубеж"

В четверг, 21 ноября, российская оккупационная армия запустила по Днепру ракету РС-26 "Рубеж", несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина об "Орешнике". Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского военного чиновника.

Издание отмечает что, в четверг хозяин Кремля заявил, что Москва запустила по Украине экспериментальную гиперзвуковую ракету в ответ на разрешение США и Великобритании использовать передовое западное оружие по целям на территории России.

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"Путин заявил, что ракета "Орешник" была использована для удара по заводу в Днепре, который ранее был сверхсекретным ракетным предприятием Советского Союза. Однако высокопоставленный украинский военный чиновник сообщил Financial Times, что была использована ракета РС-26 "Рубеж" с дальностью полета до 6000 км", - говорится в сообщении.

Время подлета ракеты РС-26 Рубеж / Инфографика Главред

"Орешник" и РС-26 "Рубеж" - в чем разница

"Орешник" — российская гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности, которая, согласно заявлению Путина, способна нести ядерное оружие.

РС-26 "Рубеж" - 40-тонная ракета на твердом топливе, относящаяся к двум договорным категориям, пишет Forbes.

В зависимости от угла, под которым она запускается, РС-26 может пролететь чуть больше 3 400 миль (5470 км). Это сделало бы ее межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Но в то же время ее также можно назвать крылатой ракетой воздушного базирования с дальностью полета 3 400 миль.

До 2019 года США и Россия были участниками Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности 1987 года. Документ запрещал испытания и развертывание ракет на дальность от 310 до 3400 миль.

"Но Россия тайно продолжала разрабатывать ракеты этой категории, что в конце концов заставило Соединенные Штаты выйти из Договора, несмотря на некоторые возражения со стороны сторонников контроля над вооружениями, в 2019 году", — говорится в сообщении.

Вскоре РФ также вышла из этого договора.

Испытания РС-26 проходили до 2019 года. Они были проведены таким образом, чтобы во время запуска она преодолела расстояние чуть дальше 3 400 миль.

"То, что Орешник, по-видимому, является версией РС-26, подчеркивает, что первый не обязательно является МБР, а второй почти наверняка ею не является", - отмечает Forbes.

Как сообщал Главред, в Пентагоне, говоря о ракете "Орешник", назвали ее вариантом баллистической ракеты РС-26 Рубеж.

Удар РФ по Днепру 21 ноября - главное

Утром 21 ноября Россия ударила ракетами по Днепру и его окрестностям. В результате удара пострадало промышленное предприятие.

Воздушные силы ВСУ предположили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета.

РФ якобы предупредила об этом США за 30 минут до пуска. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин заявил о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. По словам диктатора, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и, по его утверждению, является недосягаемой для современных систем ПВО.

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